The Bachelor: Joël Williams explique son surprenant choix entre Riane et Stéphanelle (vidéo)

Lors de la grande finale de l’édition 2022 de la téléréalité « The Bachelor Afrique Francophone », Joël Williams a fait un surprenant choix ce samedi 17 décembre 2022, entre Riane et Stéphanelle.

« Je ne ressens pas la flamme, j’ai vraiment besoin de la flamme », c’est sur ces mots pleins de sens que Joël Williams a conclu son choix ce samedi soir entre les deux finalistes Riane et Stéphanelle.

Mais contrairement aux pronostics, Le Bachelor a donné un verdict surprenant. En effet, Joël Williams a éliminé Riane et Stéphanelle. « Regarde moi dans les yeux quand tu me parles, stp », a lancé Riane en face de Joël.

« Il y a une alchimie très électrique entre toi et moi et je me demande si dans le long terme, on arrivera à construire ces projets, Je ne suis pas sûre de finir l’aventure avec toi », a confié Joël à Riane.

Avec Stéphane, c’était le même exercice. « Tu corresponds sur beaucoup de points à ce que je pourrais rechercher chez une femme. Mais, j’ai vraiment besoin de la flamme », a-t-il lâché. A l’en croire, malgré toute l’affection qu’il a pour Stéphanelle il n’arrive pas à ressentir la flamme et l’amour qu’elle a pour lui à donner en retour. « Et je ne veux pas lui faire la promesse de l’aimer » a-t-il expliqué.

« Si ça ne marche pas ici, ça marchera ailleurs »

A ce titre sur 20 femmes africaines venues de différents pays, Joël Williams n’a pas pu trouver la femme de sa vie. De son côté, l’animatrice Emma Lohoues a tenté de remonter le moral à Riane et Stéphanelle.

« Vous êtes adorables, vous avez toute la vie devant vous. Si ça ne marche pas ici, ça marchera ailleurs. N’oubliez pas de faire savoir avec qui ça a marché », a-t-elle affiché.

Avant la fin de l’émission The Bachelor, Joël Williams a évoqué ses regrets dans cette aventure diffusée par Canal+ Pop et qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux.