The Bachelor: « Je ne suis plus célibataire », une candidate annonce ses fiançailles

Une candidate de la saison 2 de la télé-réalité « The Bachelor » a annoncé ses fiançailles en plein direct sur TikTok.

Linda, une candidate togolaise âgée de 28 ans n’est plus un coeur à prendre. Avec une lueur de bonheur dans les yeux, Linda a annoncé qu’elle n’était plus célibataire.

Selon elle, après son passage dans l’émission « Bachelor » saison 2, elle a passé quelques jours à Abidjan avant de rentrer au Togo. Mais elle n’a pas perdu du temps pour rencontrer celui qui illumine ses journées aujourd’hui.

A l’en croire, au commencement de leur relation, elle a ressenti le besoin de lui révéler la vérité concernant sa participation à l’émission « The Bachelor » avant même la diffusion des épisodes.

« Je ne suis plus célibataire, gloire à Dieu, je ne suis plus célibataire depuis un moment. Quand je suis sortie de la villa, je suis restée un peu à Abidjan et puis quand je suis rentrée ici au Togo, ma première sortie, j’ai rencontré celui qui me rend heureuse aujourd’hui. Au début de la relation, j’ai dû lui dire la vérité sur l’émission The Bachelor, je lui ai dit que j’avais participé à quelque chose mais que je n’ai rien fait de bizarre ou d’indigne dedans. Je suis allée chercher l’amour, ça n’a pas marché, mais il ne va pas me voir en train d’embrasser qui que ce soit à la télé », a-t-elle clarifié. »

Linda indique avoir suivi tous les épisodes du Bachelor avec son fiancé, et ce dernier est fier de ne l’avoir pas vue en train d’embrasser le Bachelor à la télévision. Un nouveau chapitre s’ouvre désormais pour Linda, et les commentaires de félicitations et d’encouragements affluent sur TikTok.