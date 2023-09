The Bachelor Afrique 2: voici l’identité du célibataire convoité par 20 femmes

- Publicité-

L’identité du nouveau candidat de la Saison 2 de The Bachelor Afrique Francophone a été révélée récemment par le blogueur camerounais Peupah Zouzouah.

La deuxième saison de la populaire téléréalité « The Bachelor Afrique Francophone » promet de captiver et de susciter du suspense lors de sa diffusion qui démarre le 7 octobre 2023 sur Canal+Pop. Selon les informations, cette deuxième saison a été entièrement tournée au Gabon et c’est la femme d’affaires ivoirienne Emma Lohoues qui a été reconduite pour la présentation.

Ce que les nombreux téléspectateurs souhaitent connaître, c’est l’identité du prochain Bachelor et le mannequin Pierre Abena a même annoncé. Sur la bande annonce, on peut voir clairement l’actrice ivoirienne présenter la posture du nouveau bachelor sans montrer son visage. « Notre nouveau Bachelor, lui, est prêt à s’engager. Elles sont prêtes à tout pour le séduire », a déclaré Emma Lohoues dans la bande annonce qui ne dévoile pas son visage.

Ketu Mbaku Clive, nouvau Bachelor?

Mais c’était sans compter sur la discrétion du célèbre blogueur camerounais, Peupah Zouzouah, qui a annoncé que c’est le mannequin d’origine camerounaise, Ketu Mbaku Clive, âgé de 31 ans, qui sera le Bachelor.

« Le prochain Bachelor Afrique est d’origine camerounaise : Ketu Mbaku Clive. Diplômé en comptabilité de l’Institut des Hautes Études Supérieures de Tunis (IHT), où il a été élu Mister en 2014, Clive Ketu a travaillé à la Banque Africaine de Développement en 2018, puis il a été superviseur comptable pour BVS Group (fournisseur de référence de boissons, vins et spiritueux pour les particuliers et les professionnels au Cameroun) en 2020. Depuis 2021, il est le PDG de sa propre marque de champagnes et de spiritueux, CWW. », a-t-il révélé.

L’indice qui ne trompe pas

Des révélations qui semblent être vérifiées, car lors de la présentation faite par Emma Lohoues, on peut voir clairement la bague du Bachelor. Et sans surprise, c’est la même bague que porte Ketu Mbaku Clive à ses deux doigts.

A en croire le blogueur Ketu Mbaku Clive, le prochain Bachelor, âgé d’une trentaine d’années, réside en France et est également père d’un petit garçon.

« The Bachelor » est un programme de télé-réalité américain basé sur le concept des rencontres amoureuses arrangées et de la séduction. Lancée le 25 mars 2002 sur la chaîne ABC, cette émission est animée par Chris Harrison.

