Terrorisme en Afrique de l’Ouest: fin de l’exception ghanéenne, deux localités attaquées

Epargné jusque-là, le Ghana a malheureusement fini par être victime d’attaque terroriste. L’information rapportée par nos confrères de Libreinfo, fait état de plusieurs terroristes tués dans une attaque qui a eu lieu au nord du Ghana, le mardi 16 août 2022.

Des hommes armés ont visé, mardi, les localités de Tamalé et de Boualga, au Nord du Ghana. L’offensive des assaillants a été infructueuse, selon nos sources qui font état état d’au moins 05 terroristes tués et 04 autres appréhendés. Aucune confirmation des autorités.

Cette attaque qui est une première au Ghana, vient confirmer les inquiétudes du pays qui s’apprête depuis quelques années à d’éventuelles attaques terroristes. En juin 2022, le Ghana a participé à l’exercice militaire « Africain Lion 2022 » au Maroc. Un exercice qui avait pour objectif le renforcement des capacités de défense des pays contre les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes. Il a mobilisé plus de 7500 soldats originaires de 10 pays.

Le Ghana considéré comme un « terrain fertile »

Dans son dernier rapport annuel, publié le 09 mai 2022, le Centre ouest-africain de lutte contre l’extrémisme (Wacce) s’est alarmé de la poussée vers le sud des groupes terroristes sahéliens. « Cette propagation rend la situation des régions frontalières du Ghana extrêmement préoccupante », a averti le rapport.

Selon le rapport, de nombreuses katibas du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et de l’Etat islamique au Grand Sahara se sont implantées courant 2021 dans la région des Cascades, faisant du nord du Ghana une zone de repli idéale pour les groupes armés opérant dans les espaces transfrontaliers. Ce groupe armé qui a déjà attaqué la Côte d’Ivoire et le Togo voisins, considère le Ghana comme un « terrain fertile ». Des numéros avec l’indicatif du Ghana (+233) ont été retrouvés par les forces de l’opération française « Barkhane » dans des téléphones portables de djihadistes arrêtés au Sahel.