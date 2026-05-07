Russie : le ministère des Affaires étrangères exhorte les ambassades à évacuer Kiev avant le 9 mai

La Russie a exhorté les ambassades étrangères présentes à Kiev à évacuer « en temps voulu » leur personnel et leurs ressortissants avant le 9 mai, en avertissant du « caractère inévitable » de frappes de représailles contre la capitale ukrainienne en cas d’attaques attribuées à Kiev lors des commémorations de la victoire sur l’Allemagne nazie.

Dans une note adressée aux missions diplomatiques étrangères et aux représentations d’organisations internationales, le ministère russe des Affaires étrangères demande aux États concernés d’« assurer l’évacuation anticipée » de leur personnel et de leurs citoyens de la ville de Kiev. Ce message, relayé par la porte‑parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, s’appuie sur la menace de « frappes de riposte inévitables » des forces russes contre la capitale ukrainienne, y compris contre des « centres de prise de décision », si l’Ukraine menait des attaques contre Moscou le 9 mai, jour de la fête de la Victoire en Russie. Moscou présente cette démarche comme une mesure de précaution vis‑à‑vis du corps diplomatique.

Le 9 mai, célébré chaque année comme jour de la Victoire sur l’Allemagne nazie, donne lieu à de grandes commémorations militaires et politiques à travers la Russie, en particulier sur la place Rouge à Moscou. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, cette date revêt une dimension symbolique particulière pour le Kremlin, qui cherche à montrer sa capacité de dissuasion et sa détermination sur le front. Des médias rappellent qu’une trêve autour de cette journée a déjà été évoquée par les deux camps sur le plan diplomatique, même si les combats se poursuivent sur plusieurs secteurs du front.

Menaces de frappes de représailles

Plusieurs médias européens citent des passages de la note russe évoquant le « caractère inévitable de frappes de représailles » contre Kiev en cas d’attaques dirigées contre le territoire russe ou contre les cérémonies du 9 mai. Le texte souligne que ces frappes pourraient viser des objectifs situés dans la capitale ukrainienne, sans précision sur la nature exacte des cibles. Moscou affirme vouloir prévenir à l’avance les missions diplomatiques des risques encourus.

Cet avertissement intervient alors que la Russie a annoncé la tenue d’essais de missiles capables d’emporter des charges nucléaires sur un polygone de tir dans la péninsule du Kamtchatka, en Extrême‑Orient. Le Kremlin présente ces exercices comme une réponse à ce qu’il décrit comme des menaces occidentales et ukrainiennes, dans un climat de tensions déjà très élevé.

Réactions et contexte sur le terrain

À Kiev, les autorités n’avaient pas réagi dans l’immédiat à ces appels à évacuation adressés aux ambassades étrangères. L’Ukraine revendique le droit de viser des objectifs militaires sur le territoire russe, notamment des sites logistiques ou des infrastructures liées à l’effort de guerre, mais n’a pas annoncé d’intention spécifique concernant les cérémonies du 9 mai. Sur le front, les combats se poursuivent dans l’est et le sud du pays, avec des échanges de frappes régulières entre les deux camps.

Plusieurs pays occidentaux avaient déjà réduit leur présence diplomatique à Kiev au début de l’invasion russe en 2022, avant de rouvrir progressivement leurs ambassades lorsque la situation sécuritaire dans la capitale s’était stabilisée. L’appel de Moscou à une nouvelle évacuation soulève la question de la manière dont les États concernés ajusteront leurs dispositifs de sécurité dans les prochains jours.