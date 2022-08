Terrorisme au Togo: tête-à-tête entre le gouvernement et les partis politiques

Au Togo, le gouvernement a échangé le jeudi 04 août 2022, avec les responsables des partis politiques sur la situation sécuritaire actuelle du pays, qui est marquée par des attaques terroristes meurtrières.

Le Premier ministre du Togo, Victoire Tomégah-Dogbé, a présidé jeudi à Lomé, une rencontre d’échanges entre le gouvernement et les partis politiques. L’activité, qui s’inscrit dans la dynamique d’inclusion et de resserrement des liens prônée par l’exécutif en cette période particulière pour le pays, a connu la participation de plusieurs responsables.

Comme lors de la rencontre de Dapaong avec les populations des Savanes, il s’agissait pour le gouvernement, d’informer, non seulement sur la situation sécuritaire actuelle et d’expliquer les motifs de la déclaration de l’état d’urgence sécuritaire, mais aussi et surtout, de créer un cadre d’échanges constructifs avec l’ensemble des acteurs des partis politiques recensés dans le pays.

Les participants ont ainsi été entretenus sur l’historique du fléau terroriste et la cartographie sous-régionale actuelle, l’état de la question au Togo, de même que les différentes dispositions et mesures (sécuritaires, administratives, économiques et sociales) engagées par les pouvoirs publics dans la région concernée.

Plusieurs propositions et contributions ont été formulées par les acteurs politiques, afin d’améliorer les actions déjà entreprises pour faire face aux menaces terroristes, d’après le communiqué de la présidence du Togo.

Pour rappel, dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier, le Togo a essuyé de nouvelles attaques meurtrières, perpétrées simultanément dans les localités de Kpendjal et Kpendjal-Ouest. Au lendemain de ces attaques, le président Faure Gnassingbe s’était rendu dans la région pour apporter son soutien aux populations, recueillir leurs propositions, afin de lutter efficacement contre cette situation d’insécurité et exhorter au maintien de la coopération avec les autorités et particulièrement les forces de défense et de sécurité.