Terrorisme au Bénin: des dizaines de terroristes arrêtés par l’armée

Alors que les attaques terroristes sporadiques se font savoir au Nord du Bénin à la frontière avec le Burkina Faso, des sources indiquent que les forces de sécurités béninoises ont procédé à l’arrestation de plus d’une centaines de combattants ou éléments appartenant à des cellules terroristes.

Des cellules dormantes ou actives, les forces de sécurités du Bénin ne se laissent pas faire face à la menace terroriste qui frappe aux portes du pays. Selon des sources bien informées, les forces militaires et policières du Bénin ne sont pas restées passives devant la menace. Elles ont toujours été actives et ont mis en place un filet stratégique pour assurer la sécurité des béninois contre une menace non conventionnelle qui s’étend.

Les sources rapportent que le travail de longue haleine mené par les forces de sécurités a permis à ce jour, d’appréhender plusieurs dizaines d’éléments appartenant à des cellules dormantes ou non, à des groupes terroristes ou les aidant dans leurs différents plans funestes. Le nombre total de ces éléments appréhendés n’est pas très précis, encore moins leur nationalité. Toutefois, certains affirment qu’ils sont plus d’une centaine à croupir dans les geôles béninoises.

Notons que l’insurrection terroriste et djihadiste est partie du Mali déstabilisé après l’intervention de l’OTAN en Libye. La menace a ensuite pris de l’ampleur au Mali en gagnant une grande partie du Nord et du centre du pays avant de s’étendre sur le Sahel. Le Burkina Faso et le Niger n’ont pas résisté à l’extension du terrorisme qui progresse maintenant vers les pays côtiers.