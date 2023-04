Tentative de putsch au Soudan: de violents combats dégénèrent en guérilla à Khartoum

Sur fond de rivalité entre généraux, le FSR et l’armée se sont mutuellement accusés d’avoir attaqué leurs positions respectives. De violents combats ont éclaté à Khartoum, la capitale soudanaise, ce samedi 15 avril.

L’armée soudanaise a envoyé samedi son aviation contre les paramilitaires qui disent avoir pris le contrôle de l’aéroport et du palais présidentiel de Khartoum dans l’épisode le plus violent de la rivalité entre les deux généraux aux commandes depuis le putsch. Les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti », assurent tenir l’aéroport international et le palais présidentiel et appellent l’ensemble de la population, parmi laquelle les soldats, à se retourner contre l’armée. En face, l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis son coup d’État du 25 octobre 2021, a dit que son aviation menait des « opérations » contre l’« ennemi ».

« L’armée de l’air soudanaise a détruit les bases de Tiba et Soba (à Khartoum) appartenant à la milice des Forces de soutien rapide » (FSR), a indiqué l’armée dans un communiqué, ajoutant qu’elle traquait les combattants des FSR, tout en exhortant les civils à rester chez eux. Les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo assurent tenir l’aéroport international et le palais présidentiel et appellent l’ensemble de la population, parmi laquelle les soldats, à se retourner contre l’armée. En face, l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, a dit que son aviation menait des « opérations » contre l’ »ennemi« . Jeudi, l’armée dénonçait déjà un déploiement « dangereux » des paramilitaires à Khartoum et dans d’autres villes sans « la moindre coordination avec le commandement des forces armées« .

🔴#Sudan: cette vidéo a été tournée dans le hall Arrivée de l'aéroport de Khartoum. Des images qui témoignent de la violence des combats entre l’armée et les rebelles. #Soudan pic.twitter.com/ijCJdSdm6T — LSI AFRICA (@lsiafrica) April 15, 2023

🇸🇩 #URGENT ⚠️ | Des scènes de guerre civile au #Soudan où de violents affrontements ont lieu entre l'armée soudanaise et les forces RSF dans la capitale du pays #Khartoum. pic.twitter.com/ACoe6gax70 — Arab Intelligence – المخابرات العربية (@Arab_Intel) April 15, 2023