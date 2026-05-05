Sénégal: Bassirou Diomaye Faye limoge son porte-parole, sur fond de tensions avec Ousmane Sonko

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions de son porte-parole, Ousseynou Ly, par un décret signé le 4 mai 2026 par Pape Cheikh Saadbu Sakho, ministre et coordonnateur de la communication de la présidence.

Ce départ intervient dans un contexte politique marqué par des frictions croissantes entre le chef de l’État et son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Ousseynou Ly, figure historique du Pastef et proche compagnon de lutte des deux hommes, est remplacé par Abdoulaye Tine, avocat et coordonnateur de la coalition Diomaye Président. Ce changement, perçu comme un signal fort, a immédiatement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Plusieurs militants du Pastef dénoncent une « dépastefisation de l’État », tandis que d’autres y voient une volonté du président de réorganiser son cercle de confiance.

Pour certains observateurs, ce limogeage marque le début d’une recomposition du pouvoir autour de Bassirou Diomaye Faye. Le militant des droits humains Alioune Tine estime qu’il s’agit du « premier acte du divorce » entre le président et Ousmane Sonko, mettant fin au slogan de campagne « Diomaye moy Sonko ».

La séquence politique s’est intensifiée après les déclarations croisées des deux dirigeants. Le 4 mai, Ousmane Sonko, lors d’une intervention téléphonique devant la jeunesse du Pastef, a rappelé la vocation intellectuelle et programmatique du parti, tout en mettant en garde contre la « course aux postes ».

La veille, Bassirou Diomaye Faye avait revendiqué son rôle fondateur dans la création du Pastef et de sa devise : « Le don de soi pour la patrie ».

Ces échanges publics traduisent une rivalité désormais visible au sommet de l’État. Pour de nombreux analystes, le président cherche à affirmer son autonomie politique face à son Premier ministre, dans un contexte où les équilibres internes du pouvoir sénégalais semblent en pleine redéfinition.

Ce limogeage, au-delà de sa portée administrative, révèle les tensions d’un tandem exécutif dont la cohésion, longtemps vantée, paraît aujourd’hui fragilisée.