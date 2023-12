Tentative de coup d’Etat en Guinée-Bissau: la CEDEAO scandalisée

Dans un communiqué samedi, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné la tentative de coup d’Etat en Guinée-Bissau et appelé à la poursuite et à l’arrestation des auteurs de l’incident.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris note avec une profonde préoccupation des violences qui ont éclaté à Bissau au petit matin du vendredi 1er décembre 2023, indique un communiqué officiel de l’organisation sous-régionale.

« La CEDEAO condamne fermement la violence et toutes les tentatives de perturber l’ordre constitutionnel et l’état de droit en Guinée-Bissau », ajoute ce communiqué dans lequel, la CEDEAO appelle toujours à la poursuite et à l’arrestation des auteurs de l’incident.

Vendredi, des élements de la garde nationale de la Guinée-Bissau ont pris d’assaut les locaux de la police nationale à Bissau, pour libérer deux responsables du gouvernement arrêtés pour une affaire de corruption. Alertées, les forces sépéciales sont intervenues, après l’échec des négociations, pour y mettre de l’ordre.

Les affrontements entre les deux parties ont abouti à l’arrestation du chef de la garde nationale et de plusieurs de ses éléments. Les deux responsables du gouvernements libérés, ont également été récupérés saints et saufs puis, ramenés dans leur cellule. Depuis Dubai, oû, il participait au sommet mondial sur le climat, le président Embalo a rassuré ses compatriotes, faisant cas, d’une situation sous contrôle.