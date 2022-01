Tension en Ukraine: Emmanuel Macron annonce l’envoi des troupes françaises en Roumanie

Face à la menace russe, le président Français Emmanuel Macron, a annoncé l’envoi des troupes en Roumanie pour renforcer la présence de l’OTAN contre une éventuelle offensive de Moscou, après que les récentes négociations entre les deux parties se sont soldées par un échec.

La situation prend une tournure assez inquiétante. L’Otan, la Bulgarie et la Roumanie rejettent les exigences russes de retrait de l’Alliance atlantique de ces deux pays. Moscou menace les occidentaux des « conséquences les plus graves » s’il n’obtient pas satisfaction.

Face à la menace grandissante de Moscou, le chef d’Etat Français Emmanuel Macron, a annoncé jeudi, lors de ses vœux aux Armées, qu’il est prêt à envoyer des troupes en Roumanie. Son annonce a été accueillie avec enthousiasme à Bucarest. « Je salue chaleureusement l’annonce du président Emmanuel Macron sur la disponibilité de la France à participer à la présence renforcée de l’Otan en Roumanie« , a tweeté le président roumain, Klaus Iohannis.

La situation dans l’Est de l’Ukraine fait l’objet d’un bras de fer entre la Russie et les pays occidentaux depuis plus d’un mois. Moscou a massé des troupes à la frontière avec l’Ukraine et est accusé de vouloir envahir son voisin, ce que dément catégoriquement Moscou. Les récents pourparlers diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie sur la question ukrainienne se sont tous soldés par un échec.

Ce dimanche, le Pape François a exprimé ses profondes inquiétudes sur la sécurité en Europe, évoquant les tensions croissantes en Ukraine. Il a appelé au dialogue pour la paix et annoncé une journée de prière pour l’Ukraine.