Donald Trump convie Xi Jinping à la Maison-Blanche, une première depuis 11 ans

Donald Trump a invité Xi Jinping à se rendre à la Maison-Blanche le 24 septembre 2026, en marge du sommet bilatéral organisé à Pékin. Si elle est confirmée, cette visite marquerait le premier déplacement d’un président chinois aux États-Unis depuis 2015, dans un contexte de relance prudente du dialogue entre Washington et Pékin sur le commerce, Taïwan, l’Iran et les technologies stratégiques.

Donald Trump a convié jeudi 14 mai le président chinois Xi Jinping à lui rendre visite à la Maison-Blanche le 24 septembre 2026, lors du banquet d’État offert en son honneur au Grand Palais du Peuple à Pékin, dans le cadre de son séjour d’État en Chine du 13 au 15 mai. « Ce soir, il m’est accordé l’honneur de vous inviter, vous et Madame Peng, à nous rendre visite à la Maison-Blanche ce 24 septembre, et nous attendons cette visite avec impatience », a déclaré Trump lors du toast, s’adressant à Xi Jinping et à son épouse Peng Liyuan. Le compte X officiel de la Maison-Blanche a publié l’invitation dans la foulée. Pékin n’avait pas formellement confirmé l’acceptation de l’invitation en fin de soirée, selon plusieurs médias américains signalant de possibles contraintes d’agenda.

Si elle se confirme, cette visite serait la première d’un président chinois en exercice sur le territoire américain depuis septembre 2015, date à laquelle Xi Jinping s’était rendu à Washington à l’invitation de Barack Obama. Elle interviendrait onze ans après ce précédent, dans un contexte de normalisation progressive après une guerre commerciale aux répercussions mondiales amorcée en 2025.

L’invitation s’inscrit dans le cadre d’un sommet de deux jours entre les deux dirigeants à Pékin — premier séjour d’un président américain en Chine depuis la propre visite de Trump en novembre 2017. Lors de la réunion bilatérale élargie qui a précédé le banquet, les deux délégations ont discuté de commerce, de Taïwan, de la situation en Iran et de l’accès aux terres rares et aux semi-conducteurs. Trump a qualifié leurs échanges d' »extrêmement positifs et productifs » et a promis un « avenir fabuleux » aux relations sino-américaines, qualifiant Xi Jinping de « grand dirigeant » et d' »ami ».

Xi Jinping, de son côté, a déclaré que « les intérêts communs de la Chine et des États-Unis l’emportent sur leurs différences » et qu’il fallait « être partenaires et non rivaux ». Les deux dirigeants ont annoncé s’être accordés sur la « stabilité stratégique » comme principe directeur de leurs relations pour les trois prochaines années, selon les médias d’État chinois. Lors de l’entretien privé, Xi a toutefois émis une mise en garde sur Taïwan, indiquant qu’une mauvaise gestion par Washington du dossier de l’île pourrait déboucher sur « une situation extrêmement dangereuse ». Scott Bessent, secrétaire au Trésor, a indiqué que Trump s’exprimerait plus longuement sur Taïwan « dans les prochains jours ».

Des avancées commerciales présentées mais non finalisées

Sur le plan commercial, Trump a annoncé une commande chinoise de 200 appareils Boeing et fait état de l’intérêt de Xi Jinping pour acheter davantage de pétrole américain afin de réduire la dépendance de Pékin au détroit d’Ormuz, dont la quasi-fermeture impacte les importations chinoises de brut. La Maison-Blanche a également annoncé que le département du Commerce avait approuvé la vente de puces graphiques Nvidia H200 à dix sociétés chinoises, dont Alibaba, Tencent, ByteDance et Lenovo. Xi Jinping aurait par ailleurs assuré en privé que la Chine ne livrerait pas de matériel militaire à l’Iran, selon Trump. Pékin n’a pas évoqué cet engagement dans son propre compte-rendu du sommet.

La délégation américaine comprenait le secrétaire d’État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le représentant au Commerce Jamieson Greer, ainsi qu’une quinzaine de dirigeants d’entreprises américaines dont Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia) et Kelly Ortberg (Boeing). Le sommet devait se poursuivre vendredi 15 mai.