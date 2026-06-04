Diplomatie: à Abidjan, Romuald Wadagni reçu par Alassane Ouattara

Romuald Wadagni achève ce jeudi à Abidjan une tournée diplomatique express qui l’a conduit dans cinq capitales ouest-africaines en quatre jours. Reçu par Alassane Ouattara au Palais présidentiel, le chef de l’État béninois entend consolider la relation avec la Côte d’Ivoire autour des échanges économiques, de la coopération bilatérale et de la sécurité régionale.

Le président béninois Romuald Wadagni effectue ce jeudi 4 juin 2026 une visite d’amitié et de travail à Abidjan, dernière étape d’une tournée sous-régionale entamée le 1er juin et qui l’a conduit successivement à Abuja, Niamey, Ouagadougou et Lomé. Il est reçu au Palais présidentiel d’Abidjan par le président Alassane Ouattara. Les discussions portent sur la redynamisation des accords bilatéraux, l’intensification des flux commerciaux et la coordination des politiques de sécurité face aux menaces régionales, selon un communiqué de la présidence béninoise.

La visite à Abidjan boucle une séquence diplomatique inaugurale sans précédent dans l’histoire récente du Bénin par son rythme : cinq capitales en quatre jours, trois communiqués conjoints signés – Niger, Burkina Faso, et attendu pour Abidjan -, trois invitations à se rendre à Cotonou acceptées par des chefs d’État étrangers. En choisissant la Côte d’Ivoire comme dernier arrêt de cette tournée, Wadagni donne à la relation avec Abidjan un statut de destination de consolidation, non de normalisation urgente – car il n’y a rien à normaliser. Les deux pays entretiennent des relations stables et régulières depuis l’arrivée de Talon au pouvoir en 2016.

Une relation économique dense

La Côte d’Ivoire est le premier partenaire économique du Bénin dans l’espace UEMOA. Les deux pays partagent les mêmes instruments monétaires et financiers, la même monnaie et les mêmes marchés régionaux de la BCEAO. Ouattara et Wadagni se connaissent depuis les années où ce dernier était ministre des Finances de Talon – de 2016 à 2026, Wadagni était l’interlocuteur régulier du gouvernement ivoirien dans les cercles UEMOA, BCEAO et CEDEAO. Cette familiarité personnelle facilite un agenda de travail qui dépasse la visite de courtoisie.

La communauté béninoise en Côte d’Ivoire est estimée entre 300 000 et 500 000 personnes – l’une des plus importantes de la diaspora béninoise, historiquement présente dans le commerce, l’artisanat, les professions libérales et l’enseignement. Quelque 13 000 ressortissants béninois étaient inscrits sur les listes électorales à Abidjan pour la présidentielle d’avril 2026. Cette dimension humaine constitue un axe naturel de la discussion entre les deux présidents.

La sécurité, dossier commun malgré des approches différentes

Sur la sécurité, la relation Bénin-Côte d’Ivoire n’est pas exempte de complexité. Les deux pays font face à la menace jihadiste qui progresse depuis le Sahel vers les côtes, mais avec des stratégies qui ne sont pas identiques. Abidjan s’appuie sur un accord de défense avec la France, maintient des forces françaises sur son territoire dans le cadre de l’opération Licorne et de ses successeurs, et a choisi de renforcer ses propres forces de sécurité intérieure. Cotonou dispose aussi de forces spéciales françaises, sujet sensible dans ses relations avec les pays de l’AES. Ouattara avait convoqué le 23 mai dernier une réunion d’urgence de son Conseil national de sécurité après une attaque dans l’Iffou – à la frontière avec le Ghana et à quelques centaines de kilomètres de la frontière burkinabè.

La tournée de Wadagni dans les capitales de l’AES – Niger, Burkina Faso – puis à Abidjan dans la même semaine place le Bénin dans une posture de pont régional qui n’est pas sans risques diplomatiques : être perçu à la fois comme interlocuteur fiable des juntes sahéliennes et comme partenaire solide des pays qui maintiennent le cap occidental. C’est précisément cette ambivalence que Wadagni semble chercher à entretenir, en calibrant chaque visite pour qu’elle ne compromette pas les suivantes.