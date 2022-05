Tension diplomatique entre le Rwanda et la RDC: Macky Sall s’en mêle

Dans un tweet ce dimanche, le président du Sénégal et président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall dit être « gravement préoccupé » par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC.

Il n’est pas question pour Macky Sall de laisser la situation diplomatique s’aggraver davantage entre Kigali et Kinshasa. Le patron de l’Union Africaine a exprimé ce dimanche 29 mai 2022, son inquiétude profonde face à la tournure des évènements diplomatiques entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo.

« Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC », a tweeté le président sénégalais Macky Sall qui a appelé les deux pays voisins à opter pour une résolution pacifique. « J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africaine« .

Ca chauffe entre Kigali et Kinshasa

Cette semaine, la République Démocratique du Congo (RDC) a officiellement accusé son voisin, le Rwanda, de soutenir militairement les rebelles du M23 qui livrent un combat acharné contre l’armée de la RDC à l’Est du pays. Une chose que le Rwanda n’a pas tardé à démentir.

Samedi, la RDC méfiante, a pris « des mesures conservatoires » contre Kigali, notamment la suspension des vols de Rwandais sur son territoire et la convocation de l’ambassadeur du Rwanda. Mais ce n’est pas tout. Ce dimanche, elle a annoncé avoir capturé deux soldats rwandais à l’Est du pays, zone où, les forces congolaises affrontent les rebelles du M23.

Régissant à cette déclaration congolaise, l’armée rwandaise a indiqué que ses deux soldats ont été kidnappés par les FDLR, un groupe rebelle rwandais basé en RDC et considéré comme génocidaire par Kigali. Les deux militaires auraient été kidnappés lors d’une attaque conjointe des forces congolaises et des FDLR contre une patrouille de soldats rwandais le long de la frontière.

Le mouvement du 23 mars, également appelé M23, qui est l’un des groupes armés très actifs de la région, a été créé à la suite de la guerre du Kivu. Il est composé d’ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l’armée congolaise à la suite d’un accord de paix signé le 23 mars 2009 avec Kinshasa. Ils se sont ensuite mutinés en avril 2012.