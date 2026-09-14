Tennis : les joueurs misent sur un nouveau conseil face aux Grands Chelems

Des joueurs de premier plan ont annoncé lundi 14 septembre 2026 qu’ils allaient privilégier le nouveau Grand Slam Player Advisory Council pour poursuivre leurs discussions avec les quatre tournois du Grand Chelem sur les primes, le bien-être et leur place dans les décisions.

Le conseil, annoncé le 20 août par l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open, doit servir de forum régulier entre les joueurs et les organisateurs. Il doit notamment permettre d’aborder les questions sportives communes ainsi que la rémunération et les dispositifs de soutien propres à chaque tournoi.

Cette nouvelle phase intervient après une campagne lancée en mars 2025 par plusieurs figures du circuit pour obtenir davantage de poids dans la gouvernance des Grands Chelems. Les revendications portent notamment sur une part plus importante des revenus reversée aux joueurs et sur le financement de leur protection sociale.

La mobilisation avait pris une forme publique pendant la saison 2026, avec des actions lors des obligations médiatiques à Roland-Garros et Wimbledon. Les quatre tournois ont depuis augmenté leurs dotations, tandis que l’US Open 2026 a porté sa cagnotte à un niveau record de 108 millions de dollars et annoncé 2 millions de dollars pour un programme de soutien aux joueurs.

Publicité

Les joueurs ont indiqué qu’ils poursuivraient désormais les négociations dans ce cadre, tout en se réservant la possibilité de relancer des actions publiques si le nouveau conseil ne produit pas d’avancées jugées suffisantes.