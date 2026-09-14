Athlétisme : Jefferson-Wooden claque 21 s 47 sur 200 m, 4e chrono de l’histoire

Melissa Jefferson-Wooden a remporté dimanche 13 septembre 2026 le 200 m féminin des World Athletics Ultimate Championships à Budapest en 21 s 47, devant la championne olympique Gabby Thomas, deuxième en 21 s 77. L’Américaine complète ainsi le doublé 100-200 m.

Son chrono de 21 s 47 est le quatrième temps le plus rapide de l’histoire du 200 m féminin. Jefferson-Wooden devient aussi la troisième athlète la plus rapide de tous les temps sur la distance, derrière Florence Griffith Joyner et Shericka Jackson.

La sprinteuse de 25 ans avait remporté le 100 m vingt-quatre heures plus tôt en 10 s 62. Ses deux victoires à Budapest lui rapportent 300 000 dollars, soit 150 000 dollars pour chacun des deux titres.

Jefferson-Wooden confirme ainsi sa domination sur les deux épreuves de sprint après son triplé 100 m, 200 m et relais 4 × 100 m aux Championnats du monde 2025 à Tokyo.

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Gabby Thomas, championne olympique du 200 m à Paris en 2024, termine à 30 centièmes de la gagnante avec 21 s 77. La finale s’est disputée lors de la dernière soirée de cette première édition des Ultimate Championships.