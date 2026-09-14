Athlétisme : Bednarek bat Tebogo sur 200 m et signe le doublé à Budapest

Kenny Bednarek a remporté dimanche 13 septembre 2026 le 200 m masculin des World Athletics Ultimate Championships à Budapest en 19 s 52, devant le champion olympique botswanais Letsile Tebogo, deuxième en 19 s 76. L’Américain complète ainsi le doublé 100-200 m dans la capitale hongroise.

Bednarek a pris l’avantage dès le virage avant de conserver une marge nette dans la ligne droite. Son chrono de 19 s 52 constitue son meilleur temps personnel et le place au septième rang des performeurs de l’histoire sur la distance.

Tebogo, champion olympique du 200 m à Paris en 2024, reste détenteur du record d’Afrique avec 19 s 46. Le Botswanais avait abordé Budapest avec un meilleur chrono de 19 s 84 cette saison.

Le duel prolonge une rivalité déjà installée au plus haut niveau. À Paris, Tebogo avait devancé Bednarek pour le titre olympique, tandis que l’Américain avait encore terminé deuxième du 200 m aux Mondiaux 2025.

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Vingt-quatre heures avant la finale du 200 m, Bednarek avait remporté le 100 m à Budapest en 9 s 85. Ses deux victoires lui rapportent au total 300 000 dollars, soit 150 000 dollars par épreuve.