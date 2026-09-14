Athlétisme : Coe maintient l’exclusion des athlètes russes malgré le recours au TAS

Sebastian Coe a réaffirmé dimanche 13 septembre 2026 à Budapest que World Athletics maintenait l’exclusion des athlètes russes et biélorusses des compétitions internationales, malgré le recours engagé par la Fédération russe d’athlétisme devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le président de l’instance mondiale a assuré que sa position n’avait pas changé.

La mesure, instaurée en mars 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, concerne les athlètes, officiels et membres de l’encadrement russes et biélorusses. Le Conseil de World Athletics l’a de nouveau confirmée lors de sa réunion des 1er et 2 juillet 2026, tout en maintenant l’examen d’une éventuelle voie conditionnelle de retour.

La Fédération russe d’athlétisme, RusAF, a saisi le TAS le 9 juillet pour contester la prolongation de l’exclusion. Elle a annoncé le 10 août une deuxième procédure visant plus largement les sanctions qui limitent aussi sa participation aux instances de décision de World Athletics. RusAF estime que ces restrictions portent atteinte aux droits de ses athlètes et de la fédération.

Interrogé en marge de la dernière journée des World Athletics Ultimate Championships à Budapest, Coe a indiqué que la fédération internationale continuerait à défendre sa position devant l’arbitrage. Il a toutefois reconnu qu’une solution devait être trouvée à terme et que l’objectif restait de retrouver une participation mondiale complète en athlétisme.

Publicité

La Russie avait déjà été suspendue de l’athlétisme international en 2015 en raison d’un vaste scandale de dopage. Cette suspension institutionnelle a été levée en mars 2023 après la mise en œuvre d’un plan de réintégration, sans mettre fin à l’exclusion distincte liée à la guerre en Ukraine.

Dans sa décision publiée le 3 juillet 2026, World Athletics a précisé que son groupe de travail sur le statut des Russes et des Biélorusses poursuivait l’étude des conditions d’un éventuel retour. Aucune date de réintégration n’a été annoncée.