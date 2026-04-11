Tems: « Être artiste a changé ma vie»
Devenue une star mondiale, Tems se livre sur les changements profonds qu’a entraînés sa carrière, évoquant une évolution vers plus d’ouverture et de vulnérabilité.
La chanteuse nigériane Tems, s’est confiée sur l’impact profond de sa carrière artistique sur sa vie personnelle. Âgée de 31 ans, l’artiste explique qu’avant de se lancer dans la musique, elle se définissait comme « hyper-indépendante », avec une tendance à garder les autres à distance. Une attitude qu’elle a progressivement appris à dépasser grâce à son parcours artistique. Dans une interview accordée à Doose Of Society, elle déclare : « Être artiste a changé ma vie. Beaucoup de gens me connaissent. Cela m’a fait grandir, j’ai dû me débarrasser de nombreuses habitudes qui me freinaient, notamment mon hyper-indépendance et cette tendance à repousser les gens. »
Elle poursuit : « J’ai maintenant appris à accueillir l’amour, à être ouverte, libre de donner de l’amour et d’être vulnérable sans me sentir mal à l’aise. » Lancée en 2018 avec son premier titre Mr Rebel, Tems a connu une ascension fulgurante, notamment grâce au succès du morceau Essence, en collaboration avec Wizkid, qui l’a révélée au grand public international. Depuis, elle a multiplié les collaborations prestigieuses avec Drake, Beyoncé, Justin Bieber ou encore J. Cole, tout en s’imposant comme l’une des figures majeures de la scène afrobeat. Récemment, elle a franchi un nouveau cap en devenant la première artiste nigériane à dépasser les 40 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, confirmant son statut de star mondiale.