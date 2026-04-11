Tems: « Être artiste a changé ma vie»

Devenue une star mondiale, Tems se livre sur les changements profonds qu’a entraînés sa carrière, évoquant une évolution vers plus d’ouverture et de vulnérabilité.



La chanteuse nigériane Tems, s’est confiée sur l’impact profond de sa carrière artistique sur sa vie personnelle. Âgée de 31 ans, l’artiste explique qu’avant de se lancer dans la musique, elle se définissait comme « hyper-indépendante », avec une tendance à garder les autres à distance. Une attitude qu’elle a progressivement appris à dépasser grâce à son parcours artistique. Dans une interview accordée à Doose Of Society, elle déclare : « Être artiste a changé ma vie. Beaucoup de gens me connaissent. Cela m’a fait grandir, j’ai dû me débarrasser de nombreuses habitudes qui me freinaient, notamment mon hyper-indépendance et cette tendance à repousser les gens. »