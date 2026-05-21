Xavier Dupont de Ligonnès au centre du prochain Appel à témoins de M6

M6 prépare un numéro spécial de l’émission Appel à témoins consacré à la disparition non élucidée de Xavier Dupont de Ligonnès , avec la promesse de nouveaux témoignages et d’un « élément totalement inédit » susceptible, selon la chaîne, d’apporter un indice inédit sur une éventuelle preuve de vie.

Quinze ans après les faits d’avril 2011, l’affaire reste l’une des plus médiatisées et discutées du paysage judiciaire français. Père de famille nantais, Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d’avoir tué son épouse, Agnès, et leurs quatre enfants — Arthur, Thomas, Anne et Benoît — avant de disparaître. Son inexplicable absence depuis les faits alimente hypothèses et recherches à la fois en France et à l’étranger.

L’équipe d’Appel à témoins, présentée par Julien Courbet, annonce avoir identifié de « nouveaux témoins clés, sensés et crédibles » ainsi qu’un « nouvel élément totalement inédit », selon des informations relayées par Le Dauphiné libéré. La chaîne indique que cet indice pourrait, éventuellement, constituer une piste de preuve de vie récente, sans en préciser la nature exacte.

Les zones d’ombre relancées et les interventions annoncées

Parmi les questions que souhaite éclaircir l’émission figurent notamment la possibilité d’un complice ayant facilité certains déplacements ou réservations : des séjours en Formule 1 auraient été réglés avec une carte bancaire qui n’était pas celle de la famille, selon les éléments évoqués. L’émission doit aussi s’intéresser aux raisons pour lesquelles des réservations d’hôtel ont été effectuées à Saint‑Nazaire quelques jours avant les crimes et aux informations faisant état d’un possible séjour dans un camping.

Pour apporter son éclairage, l’équipe d’Appel à témoins recevra plusieurs intervenants impliqués dans le suivi médiatique et judiciaire de l’affaire. Sont annoncés notamment Gilles Galloux, auteur de l’ouvrage Xavier Dupont de Ligonnès – Un flic au cœur de l’affaire, et Jacques Dallest, ancien procureur de la République de Grenoble. La participation de ces spécialistes vise à resituer les nouveaux éléments dans le cadre des investigations et des hypothèses historiques de l’affaire.

Par ailleurs, l’affaire a connu des rebonds internationaux : en mars dernier, le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, a relayé un appel à témoins concernant Xavier Dupont de Ligonnès. Le shérif indiquait que Xavier aurait possiblement été aperçu en 2020 dans le comté de Brewster, accompagné d’un Labrador noir et invitait toute personne disposant d’informations à contacter le bureau.

Le message du bureau du shérif précisait que les photographies en leur possession « datent d’environ 15 ans, mais ce sont les plus récentes dont nous disposons » et fournissait deux moyens de contact : le numéro du bureau, 432‑837‑3488, et le 911 en cas d’urgence.