Mali : deux incendies simultanés ravagent les grands marchés de Bamako et Kayes

Deux incendies ont ravagé dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai une partie du grand marché de Bamako et une partie du grand marché de Kayes, principale ville de l’ouest malien, à quelque 600 kilomètres de la capitale. Aucune victime n’a été signalée dans les deux cas, mais les dégâts matériels sont décrits comme très importants.

Le premier feu s’est déclaré à Bamako aux environs de 19 heures, dans le secteur de la rue Banzoumana Sissoko, à proximité de la Galerie Djigué, au coeur du marché central. Plusieurs dizaines de commerces ont brûlé avant que la protection civile ne maîtrise les flammes pendant la nuit. Le lendemain matin, le périmètre sinistré restait bouclé par la police, les clients et commerçants circulant dans les autres travées du marché.

Le second sinistre s’est déclenché vers 23 heures au grand marché de Kayes, sur la rive du fleuve Sénégal. Le feu a touché les nouveaux locaux du marché et s’est propagé rapidement entre les boutiques et les hangars commerciaux. Les pompiers ont réussi à circonscrire les flammes, mais les pertes sont décrites comme « énormes » par les autorités locales. Des commerçants découvraient au petit matin des étals calcinés et des stocks réduits en cendres.

Les causes des deux sinistres ne sont pas officiellement établies. À Bamako, des témoins évoquent une bouteille de gaz ou des installations électriques défaillantes. Aucune indication n’a été fournie sur les causes du sinistre de Kayes. Une enquête a été ouverte à Bamako par les services de la protection civile.

Une série de sinistres depuis février 2026

Ces deux incendies portent à cinq le nombre de marchés maliens frappés par de grands sinistres depuis le début de l’année. Dans la nuit du 15 au 16 février, le marché de Médina-Coura, dit « Soukouni Koura », en commune II du district de Bamako, avait subi des dommages très importants. Des centaines de commerçants s’étaient retrouvés sans marchandises ni trésorerie au lendemain du sinistre.

Le 1er avril, un incendie avait éclaté au site dit « Bozos Daga », à Kayes, à proximité immédiate du grand marché de la ville. Ce sinistre avait fait trois morts dont une femme enceinte, et un blessé grave.

Dans la nuit du 29 au 30 avril, le marché de Koutiala, à 370 kilomètres au sud-est de Bamako, avait été partiellement détruit. Le gouverneur a rendu public le 7 mai un bilan provisoire de plus d’une centaine de magasins et kiosques métalliques ravagés, sans victime.

Des installations vétustes en cause dans la plupart des cas

Dans presque tous les sinistres recensés, les premières hypothèses désignent des installations électriques de mauvaise qualité et une concentration élevée de produits inflammables dans des espaces exigus, sans équipement de lutte contre l’incendie. Le grand marché de Bamako avait déjà connu un incendie majeur en mars 2014, dont les dégâts avaient été évalués à plusieurs milliards de francs CFA, et un autre en décembre 2017.

Plusieurs organisations de commerçants ont appelé jeudi les autorités à renforcer les contrôles de sécurité et à mettre en place des mécanismes d’assistance pour les sinistrés. Aucun bilan matériel chiffré n’avait encore été communiqué officiellement pour les sinistres de Bamako et de Kayes au moment de la publication de cet article.