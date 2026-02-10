Tems entre un peu plus dans l’histoire du Billboard Hot 100

La chanteuse nigériane Tems devient la première artiste africaine à compter sept titres classés au Billboard Hot 100, confirmant son statut mondial.

La chanteuse nigériane Temilade Openiyi, mondialement connue sous le nom de Tems, continue de repousser les frontières pour les artistes africaines. Lauréate d’un Grammy Award, elle est devenue la première artiste féminine africaine à compter sept titres classés au Billboard Hot 100, référence absolue de l’industrie musicale américaine.

Ce nouveau jalon a été franchi grâce à l’entrée surprise de son titre What You Need à la 93e place du classement hebdomadaire, portant à sept le nombre total de chansons de Tems présentes dans le prestigieux hit-parade. Une performance qui confirme son ancrage durable sur la scène musicale internationale. Avec ce total, l’artiste nigériane rejoint son compatriote Burna Boy ainsi que le groupe sud-africain Seether, seuls artistes africains à avoir, jusqu’ici, atteint ce seuil symbolique au Billboard Hot 100.

Publicité

Tems s’était déjà illustrée en 2022 en entrant dans l’histoire comme la première artiste africaine à se hisser à la première place du Billboard Hot 100, grâce au titre Wait For U, en collaboration avec Future et Drake. Un succès planétaire qui avait marqué un tournant dans la reconnaissance mondiale des artistes du continent. La chanteuse pourrait toutefois rapidement s’installer seule en tête de ce classement symbolique. Le morceau Bunce Road Blues de J. Cole, sur lequel elle apparaît aux côtés de Future, est en effet pressenti pour intégrer le Billboard Hot 100 la semaine prochaine. Une nouvelle étape qui viendrait renforcer un peu plus le statut de Tems comme figure majeure de la musique mondiale contemporaine.