Tempêtes et inondations en Mozambique: 117 pertes humaines et des milliers de dégâts matériels

Le Premier ministre du Mozambique a annoncé une triste nouvelle mercredi dernier. Depuis le mois dernier, le pays a subi des tempêtes et des inondations qui ont causé la mort de 117 personnes et touché plus de 270 autres. Les dégâts matériels sont également considérables, avec des milliers de maisons détruites, des infrastructures publiques devenues inutilisables, des terres agricoles inondées et des animaux des fermes décimés.

Le Mozambique est actuellement en proie à des tempêtes et des inondations qui ont causé des pertes en vies humaines et des dommages matériels considérables. Le Premier ministre, Adriano Maleiane, a annoncé que depuis le mois dernier, 117 personnes ont perdu la vie en raison des conditions météorologiques extrêmes, tandis que plus de 270 autres ont été touchées par la catastrophe.

Les dégâts matériels sont également considérables, avec plus de 50 000 maisons détruites, 686 salles de classe et 69 centres de santé devenus inutilisables. Les infrastructures publiques ont également été gravement touchées, avec 11 000 kilomètres de routes endommagés et 73 000 hectares de terres agricoles inondées. Les animaux des fermes ont également été décimés.

Selon l’Organisation météorologique mondiale, le cyclone Freddy, qui doit toucher le Mozambique pour la deuxième fois en Afrique de l’Est, pourrait être l’ouragan le plus durable de l’histoire. Les autorités mozambicaines ont pris des mesures pour se préparer à l’arrivée du cyclone, qui devrait toucher d’abord les zones côtières avant de se déplacer vers l’intérieur du pays.

Les tempêtes et les inondations qui ont frappé le Mozambique ont eu des conséquences dramatiques sur la population locale. Des pertes humaines et des dégâts matériels considérables ont été signalés dans tout le pays. Les autorités ont pris des mesures pour se préparer à l’arrivée du cyclone Freddy, mais la situation reste préoccupante. Les efforts de secours sont en cours pour aider les victimes et réparer les dommages causés par les intempéries.