« Teisson est un vrai pain », Akissi Delta sous le charme de son Majordome (image)

La célèbre réalisatrice et productrice ivoirienne Akissi Delta suscite actuellement l’attention sur les réseaux sociaux après avoir exprimé son admiration pour son majordome, Teisson, un personnage emblématique de la série « Ma grande famille ».

Actrice, réalisatrice et productrice, Akissi Delta s’est imposée comme l’une des rares femmes leaders de l’industrie cinématographique ivoirienne, voire africaine. Née en mars 1960, Loukou Akissi Delta de son vrai nom, a joué dans de nombreuses productions cinématographiques ivoiriennes et est connue pour ses sorties osées sur les réseaux sociaux. Elle n’hésite pas à tacler ses collègues qui ont joué dans sa série culte « Ma famille » à travers des publications osées.

Après Gohou Michel, c’est maintenant vers son fidèle Majordome, Teisson (de son vrai nom Albert Kpan), que son attention s’est tournée. Récemment, la réalisatrice a partagé une photo de Teisson accompagnée d’une légende qui laisse entendre qu’elle est tombée sous le charme de ce personnage emblématique.

« Teisson est un vrai pain« , a-t-elle écrit en sous-entendant ainsi que Teisson est un homme charmant. Cette légende a suscité de nombreuses réactions chez les internautes. Certains pensent qu’Akissi Delta déclare ainsi indirectement sa flamme à Teisson, tandis que d’autres y voient une manière de célébrer l’un des personnages phares de sa série culte « Ma famille ».

Faut-il le rappeler, « Ma famille » est une série télévisée ivoirienne qui explore les relations conjugales et familiales dans le contexte des tensions entre modernité occidentale et vision traditionnelle. Ce film a rencontré un immense succès en Afrique et ailleurs dans le monde.

