Teeyah: bonne nouvelle pour la chanteuse ivoirienne

- Publicité-

Une fierté sans égale enveloppe Teeyah, la talentueuse chanteuse ivoirienne. Sa fille Maliya, âgée de seulement 8 ans, remporte la cuvée 2023 du prestigieux concours de lecture « Planète j’aime lire à voix haute ».

Vieira Maliya Nehi, la fille de la chanteuse Teeyah a fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle lors du concours de lecture « Planète j’aime lire à voix haute » qui s’est déroulé le samedi 3 juin 2023, à l’Institut français d’Abidjan, en présence de nombreux acteurs de l’éducation. À travers sa voix douce et captivante, elle a su transmettre avec éloquence et émotion les mots des auteurs qui ont nourri son imagination. Et son talent inné pour la lecture à voix haute a su captiver le jury et l’auditoire, lui permettant de se hisser au rang de championne.

Cette victoire éclatante est sans doute le fruit d’un travail acharné et d’une passion pour la littérature inculquée par Teeyah, elle-même une artiste engagée. La chanteuse, connue pour ses mélodies envoûtantes, a toujours encouragé sa fille à explorer le monde magique des livres. Ainsi, avec le soutien indéfectible de sa mère, Maliya a développé une aisance remarquable dans l’art de lire à voix haute, révélant ainsi une véritable affinité avec les mots et une capacité à les rendre vivants.

- Publicité-

Le titre convoité de championne du concours de lecture constitue un tournant majeur dans la vie de Maliya, qui fait déjà preuve d’une maturité impressionnante à son jeune âge. L’annonce de cette nouvelle exceptionnelle a suscité une vague d’émotions et de chaleureuses félicitations de la part des admirateurs de la talentueuse artiste Teeyah.

Articles similaires