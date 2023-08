Tchouaméni: « Le Real Madrid a le meilleur milieu de terrain au monde »

Dans un entretien accordé au média officiel du club ce lundi, Aurélien Tchouameni a fait l’éloge du milieu de terrain du Real Madrid.

Lors du mercato estival en cours, le Real Madrid s’est renforcé, notamment au milieu de terrain. Les Merengue ont ainsi accueilli, les prodiges Jude Bellingham, Arda Güler ou encore Brahim Diaz qui viennent s’ajouter aux Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde ou encore Eduardo Camavinga. Le moins qu’on puisse dire c’est que ce secteur du jeu madrilène fait rêver. Également milieu de terrain au Real Madrid, Aurélien Tchouameni s’est même enflammé:

«Je pense que nous avons le meilleur milieu de terrain au monde, avec des légendes comme Luka Modric et Toni Kroos. Nous apprenons d’eux tous les jours. Nous avons aussi des jeunes qui ont un niveau incroyable comme Bellingham, Camavinga, Valverde, Ceballos et moi-même. Nous allons bien faire cette saison».

- Publicité-

Recruté pour 80 M€ hors bonus, Aurélien Tchouameni n’a pas réussi à s’imposer comme un maillon fort du onze de Carlo Ancelotti pour sa première saison dans la capitale espagnole. Mais l’international français compte bien se reprendre pour la prochaine saison.

D’ailleurs, l’ancien joueur monégasque a déjà livré de très bonne performance, aligné devant la défense, lors des matchs amicaux de présaison du Real Madrid. « Je me sens bien et je pense que j’ai fait du bon travail. J’ai aussi beaucoup travaillé durant mes vacances avec le préparateur physique. Je me sens bien sur le terrain et on veut bien jouer, tous les jours un peu mieux.« , a-t-il expliqué.

Articles similaires