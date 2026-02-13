Tchad : le touriste français porté disparu dans le nord-est retrouvé mort après une chute

Un ressortissant français, signalé disparu mercredi aux alentours de midi dans le nord-est du Tchad après avoir entrepris la visite d’une oasis saharienne, a été retrouvé sans vie. L’annonce officielle a été faite le 13 février 2026 par Abakar Rozi Teguil, le ministre tchadien en charge de la Culture et du Tourisme.

Selon le ministre, le décès serait survenu à la suite d’une chute. Les autorités ont communiqué cette information alors que la disparition avait suscité des recherches et des interrogations au sujet des conditions de cette excursion en zone désertique.

Les détails relatifs à l’identité complète du défunt, ainsi qu’aux circonstances précises de l’accident, n’ont pas encore été divulgués publiquement. Les services compétents doivent encore préciser si une enquête ou des examens complémentaires seront réalisés pour clarifier l’enchaînement des faits.

Rappel sur les risques et procédures

Les zones sahariennes du nord-est du pays présentent des contraintes logistiques et des risques naturels importants, ce qui rend les opérations de secours délicates. En pareilles circonstances, les autorités locales et les consulats sont généralement les interlocuteurs chargés d’organiser les démarches nécessaires, y compris la prise en charge des proches et, le cas échéant, les procédures de rapatriement.

Les déplacements vers des sites isolés exigent par ailleurs des précautions particulières : information préalable des autorités, accompagnement par des guides expérimentés et équipements adaptés pour faire face aux aléas du désert. Ces recommandations sont régulièrement rappelées aux visiteurs fréquentant ces régions.