Julien Courbet consacre Appel à témoins à la disparition de Lyhanna sur M6

Ce mardi 2 juin, à 21h10 sur M6, Julien Courbet consacrera une partie de son émission « Appel à témoins » à la disparition de Lyhanna , une collégienne de 11 ans portée disparue dans le Gers depuis le vendredi 29 mai. La chaîne a modifié la programmation annoncée pour lancer un appel à témoignages en direct sur cette affaire qui a mobilisé familles et habitants de Fleurance et des communes voisines.

Lancée en juin 2021, l’émission « Appel à témoins » est présentée par Julien Courbet et diffusée en partenariat avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice. Le format vise à relayer des appels au public autour de disparitions, meurtres ou autres faits préoccupants afin de recueillir des témoignages susceptibles d’éclairer des enquêtes en cours. Julien Courbet, 61 ans, anime chaque numéro en donnant la parole aux proches et en tentant de mobiliser l’audience.

La disparition de Lyhanna remonte à la fin de la semaine dernière : la collégienne a quitté son établissement scolaire vendredi aux alentours de 15 heures alors qu’elle devait terminer les cours environ deux heures plus tard. Ne la voyant pas rentrer à son domicile, ses parents ont donné l’alerte. Selon les éléments diffusés, aucune trace de l’enfant n’a été retrouvée depuis ce signalement; un homme de 41 ans, parent de la meilleure amie de Lyhanna, a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Disparition de Lyhanna dans le Gers : Julien Courbet espère aider

Les recherches se poursuivaient dans la matinée du 2 juin à Fleurance et dans les environs, alors que la famille et la communauté locale restent mobilisées. Sur les réseaux sociaux, Julien Courbet a annoncé en milieu de journée qu’il ouvrirait son émission par un appel à témoins dédié à la petite Lyhanna, exprimant la volonté de solliciter tout signalement susceptible de faire avancer les investigations.

Dans la programmation annoncée initialement pour cette soirée figuraient également plusieurs affaires anciennes et récentes : l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la mort de Christiane Commeau près de Lyon en 2004 et la disparition puis découverte du corps de Christian Abraham, disparu en février 2024 et retrouvé caché sous un amas de feuilles près de Toulouse. La priorité éditoriale a toutefois été recentrée sur la disparition de Lyhanna.

Sur le réseau X (anciennement Twitter), Julien Courbet a écrit : « Ce soir actualité oblige nous lancerons en direct un appel à temoins pour la petite #lyhanna ça ne donnera peut etre rien mais ça vaut le coup d’essayer« , précisant ensuite le traitement de l’affaire Dupont de Ligonnès dans le même numéro.

En droit français, être « mis en examen » signifie qu’une personne est formellement mise en cause dans une enquête pénale, et la « détention provisoire » désigne sa garde en prison en attente de la suite de la procédure.