Tchad : le fonds saoudien finance 50 millions USD pour un centre de cardiologie

Le Tchad a obtenu un financement concessionnel de 187,5 millions de riyals saoudiens (environ 50 millions de dollars) auprès du Fonds saoudien de développement pour la construction et l’équipement d’un centre de cardiologie à l’Hôpital La Renaissance, a annoncé le gouvernement à l’issue d’une cérémonie officielle de signature entre les deux parties.

Selon les informations communiquées lors de la signature, il s’agit d’un prêt accordé à des conditions préférentielles par le Fonds saoudien de développement, destiné spécifiquement à la création d’une infrastructure hospitalière dédiée aux maladies cardiovasculaires au sein de l’établissement public.

Le projet porte sur un bâtiment de 8 000 mètres carrés répartis sur un rez-de-chaussée et trois étages de 2 000 mètres carrés chacun, avec une capacité annoncée de 90 lits, précisent les autorités tchadiennes.

Équipements prévus, objectifs médicaux et enjeux pour le système de santé

Les responsables gouvernementaux détaillent un ensemble d’équipements et de services spécialisés qui seront intégrés dans le nouvel édifice : blocs opératoires spécifiques à la chirurgie cardiovasculaire, salles de cathétérisme, service d’imagerie médicale, unités de soins intensifs et de réanimation cardiovasculaire, un service d’urgences, des salles de consultation, un laboratoire et une unité moderne de stérilisation.

Le gouvernement indique que le centre vise à développer la capacité nationale en chirurgie cardiaque et à renforcer la formation du personnel médical tchadien aux techniques spécialisées requises pour la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Ces objectifs ont été présentés comme prioritaires lors de la signature de l’accord de financement.

Les autorités ont également mis en avant l’impact attendu en matière de réduction des évacuations sanitaires à l’étranger, qui représentent une charge financière importante pour l’État et pour les ménages. Les représentants gouvernementaux estiment que la disponibilité sur place de services de haute spécialité devrait limiter le recours aux départs à l’étranger pour soins cardiaques.

Le projet s’inscrit, selon le gouvernement, dans la logique de renforcement du système national de santé et d’amélioration de l’accès aux soins spécialisés sur le territoire. Aucune précision n’a été fournie publiquement sur le calendrier des travaux, les entreprises chargées de la construction ou les modalités précises de mise en service.