Tchad : 21 milliards FCFA pour construire un hôpital de 180 lits à N’Djamena

Le gouvernement tchadien a lancé le 15 avril à N’Djamena le chantier d’un nouvel hôpital baptisé « hôpital Sheikha Fatima Bint Mubarak », financé à hauteur de plus de 21 milliards de FCFA (environ 37,7 millions de dollars). Conçu pour accueillir 180 lits et réalisé en partenariat avec les Émirats arabes unis via le groupe Burjeel, l’établissement doit, selon les autorités, entrer en service en mai 2028.

Lors de la cérémonie d’annonce, le ministère de la Santé a souligné le caractère structurel de cet investissement, en reprenant les éléments du communiqué officiel. L’hôpital est présenté comme une plate-forme multispecialité destinée à desservir environ deux millions d’habitants et à renforcer l’offre de soins sur des disciplines variées, avec une attention particulière portée à la prise en charge des femmes et des enfants.

Le choix d’orienter la nouvelle infrastructure vers la santé maternelle et infantile s’inscrit dans un contexte sanitaire où ces indicateurs restent fragiles, rappelle l’Organisation mondiale de la santé. Le ministère a rappelé que les budgets consacrés à la santé publique au Tchad représentent près de 7 % du budget de l’État, et que le poste budgétaire alloué au secteur pour 2026 est estimé à 223,4 milliards de FCFA, un chiffre en retrait par rapport à l’exercice précédent.

Un investissement hospitalier parmi d’autres initiatives pour réduire les évacuations sanitaires

Le projet de N’Djamena constitue le deuxième grand investissement hospitalier annoncé cette année par les autorités tchadiennes. En février, le gouvernement a signé un accord de financement avec le Fonds saoudien de développement pour la construction d’un centre de cardiologie au sein de l’hôpital de La Renaissance, doté d’un budget de 50 millions de dollars.

Ce centre de cardiologie est décrit comme un bâtiment de 8 000 m² comprenant une capacité de 90 lits et des équipements destinés aux prises en charge cardiovasculaires spécialisées. Le dossier technique prévoit notamment l’installation de blocs opératoires, de salles de cathétérisme et d’unités de soins intensifs cardiovasculaires pour permettre des interventions et des suivis sur place.

Les autorités expliquent que ces projets combinés visent à réduire le nombre d’évacuations sanitaires à l’étranger et à développer des capacités locales pour des soins de haute spécialisation, dans un système de santé encore en forte dépendance par rapport à l’offre extérieure pour certains actes. Le partenariat avec des acteurs étrangers — Émirats arabes unis pour l’hôpital Sheikha Fatima Bint Mubarak et le Fonds saoudien de développement pour le centre de cardiologie — illustre la mobilisation de financements extérieurs pour répondre à ces besoins.

Le lancement officiel du chantier à N’Djamena a été annoncé le 15 avril et l’information publiée le 17 avril 2026 par Perton Biyiha et la rédaction. Les équipements prévus comprennent des blocs opératoires, des salles de cathétérisme et des unités de soins intensifs cardiovasculaires