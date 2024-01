Tayc: le rappeur dévoile pourquoi il a préféré la carrière musicale à celle imposée par son père

- Publicité-

Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux socaux, le chanteur français Tayc a partagé des révélations poignantes sur sa relation difficile avec son père, avant de monter sur scène pour un concert très attendu.

Le père de Tayc n’a jamais voulu qu’il fasse la musique. L’artiste a publiquement révélé que son père avait initialement désapprouvé sa carrière musicale, préférant le voir poursuivre des études en physique quantique. « Et dire que quelques années plus tôt, mon père me frappait pour que j’arrête de chanter. Il voulait que je fasse de la physique quantique », a-t-il déclaré alors qu’il était attendu sur scène pour un concert.

« Entre toi et moi, papa, même après 40 ans d’études, tu penses vraiment qu’on m’aura accueilli comme ça quand j’irai au laboratoire le matin ? Franchement, papa ». a expliqué Tayc avant de monter sur scène.

La scène du concert a ensuite accueilli Tayc sous les acclamations de milliers de fans. Après avoir salué son public, l’artiste a débuté sa performance, confirmant ainsi sa place parmi les grandes figures de la musique internationale.

Malgré ces obstacles, Tayc a persévéré et est devenu une figure éminente de la scène musicale mondiale. Ses compositions rassemblent des millions de vues sur YouTube et il se produit actuellement dans le monde entier.

De plus, il prépare un album en collaboration avec Dadju, le frère du célèbre rappeur Gims, et prévoit de présenter ce projet lors d’un concert dédié à ses fans.