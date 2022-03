Taxe sur MoMo: MTN Bénin annonce le remboursement intégral des montants prélevés

C’est une bonne nouvelle pour les abonnés, qui réclamaient déjà le remboursement des frais extraits de leurs comptes MoMo en application de la nouvelle grille tarifaire. Selon la notification envoyée à ses abonnés du service Mobile Money, entre le jeudi 10 et le vendredi 11 mars 2022, MTN Bénin a expliqué qu’en application du nouveau Code général des impôts (CGI), qu’une taxe de 5% sera ajoutée aux frais de retrait et de transfert à parti du vendredi 11 mars.

Sensible à la situation de ses abonnés, MTN annonce que tous les montants additionnels prélevés depuis le 11 Mars et relatifs à la nouvelle tarification sur les transactions mobiles seront intégralement remboursés.

