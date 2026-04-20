Tanzanie : le gouvernement révoque des dizaines de licences minières

Les autorités tanzaniennes ont annulé quarante permis d’exploitation minière, a annoncé le ministre en charge du secteur, Anthony Mavunde. Ces autorisations ont été retirées au motif que les titulaires n’ont pas mis en valeur les concessions dans les délais fixés, privant ainsi l’État de recettes attendues alors que le secteur connaît une forte activité.

Ces retraits concernent des terrains destinés à l’extraction de ressources variées — du nickel au graphite en passant par des pierres précieuses — dans un contexte où le pays a octroyé ces dernières années des dizaines de milliers de licences. Le gouvernement reproche à certains opérateurs de réserver des zones sans engager d’exploitation effective.

Pour autant, des spécialistes soulignent la difficulté pratique de transformer un permis en projet industriel en peu de temps. L’avocat expert en droit minier Baptiste Rigaudeau rappelle que la réglementation locale impose un laps de temps entre l’obtention du droit et le démarrage des travaux — en Tanzanie, il s’élève à 18 mois —, une fenêtre souvent insuffisante pour réunir les financements nécessaires et bâtir une mine, opérations qui se chiffrent en centaines de millions de dollars.

Face à ces contraintes, l’exécutif affirme vouloir durcir sa politique pour éviter que des concessions dormantes freinent le développement du secteur et empêchent l’État de profiter pleinement des retombées économiques. La flambée des cours de l’or ces dernières années et la demande mondiale pour les minerais liés à la transition énergétique poussent les pays producteurs à réclamer une part plus importante des gains.

Autorisations menacées et délais de mise en conformité

Selon la presse locale, une quarantaine-trois autres licences seraient également surveillées par les services compétents. Les entreprises concernées disposeraient d’un délai de trente jours pour respecter les exigences réglementaires, à défaut de quoi leurs permis pourraient être retirés.