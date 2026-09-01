Tanzanie : Deogratius Ndejembi, le jeune cadre du CCM nommé vice-président

Deogratius John Ndejembi, ancien ministre tanzanien de l’Énergie, a prêté serment comme vice-président de la République-Unie de Tanzanie samedi 29 août 2026, lors d’une cérémonie organisée à la State House de Chamwino, à Dodoma. Âgé de 43 ans, il succède à Emmanuel Nchimbi, dont la démission, annoncée le 26 août, doit prendre effet le 4 septembre.

Sa nomination avait été approuvée à l’unanimité par le Parlement le vendredi 28 août, où les 324 députés présents ont voté en sa faveur, sans opposition, sur proposition du parti au pouvoir, le Chama Cha Mapinduzi (CCM).

La présidente Samia Suluhu Hassan a justifié ce choix par les « capacités de leadership », « l’énergie de la jeunesse » et l’expérience de M. Ndejembi, l’appelant à exercer sa charge « avec humilité, intégrité et patriotisme » et rappelant que la vice-présidence était « une charge publique, pas un royaume ».

M. Nchimbi, en fonction depuis moins d’un an, avait annoncé sa démission en expliquant vouloir honorer un engagement pris envers la présidente. Le CCM l’a depuis exclu du parti, invoquant des motifs disciplinaires.

Une transition dans un climat politique tendu

Cette passation intervient dans un contexte politique sensible pour la Tanzanie. La présidente Hassan a été réélue en octobre 2025 avec 98 % des voix, un scrutin critiqué par des observateurs internationaux et suivi de violences postélectorales qui ont fait des centaines de morts, selon plusieurs organisations et médias internationaux.

Le journal Mwanahalisi, qui avait rapporté des dissensions internes au sein du gouvernement et affirmé que M. Nchimbi avait résisté aux pressions du parti pour démissionner, a été suspendu une semaine avant l’annonce du départ du vice-président.

Lors de la cérémonie d’investiture, la présidente Hassan a confié à M. Ndejembi la mise en œuvre du manifeste du CCM pour la période 2025-2030 ainsi que celle de la vision de développement à vingt-cinq ans du pays.