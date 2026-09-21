En Chine, le plus proche allié militaire de Xi expulsé pour « déloyauté »

La Chine a exclu lundi Zhang Youxia, longtemps considéré comme le plus proche allié militaire de Xi Jinping, du Parti communiste chinois et de l’armée, en même temps que le général Liu Zhenli. Leurs dossiers doivent être transmis à la justice militaire pour examen et poursuites.

Le Bureau politique du Parti communiste a approuvé le traitement des deux affaires lors d’une réunion tenue à Pékin. Zhang Youxia siégeait au Bureau politique et occupait la vice-présidence de la Commission militaire centrale, tandis que Liu Zhenli était membre de cette commission et chef d’état-major de son département interarmées.

Le communiqué officiel accuse les deux responsables d’avoir formé des « cliques » servant leurs propres intérêts, d’avoir fait preuve de déloyauté envers le Parti et d’avoir utilisé leurs fonctions pour favoriser des promotions en échange de pots-de-vin. Les autorités chinoises évoquent des montants « exceptionnellement élevés », sans publier de chiffre précis.

La chute de Zhang Youxia est particulièrement marquante en raison de son rang et de sa proximité longtemps affichée avec Xi Jinping. Âgé de 76 ans, ce vétéran disposait d’une expérience du combat devenue rare au sommet de l’Armée populaire de libération et avait été présenté pendant des années comme l’un des hommes de confiance du dirigeant chinois.

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Les deux généraux avaient déjà été écartés de la Commission militaire centrale à la fin du mois d’août. Leur mise à l’écart avait alors confirmé l’ampleur des bouleversements en cours au sommet de l’appareil militaire chinois.

Le ministère chinois de la Défense avait annoncé dès le 24 janvier l’ouverture d’enquêtes visant Zhang Youxia et Liu Zhenli pour de « graves violations de la discipline et de la loi », une formule généralement utilisée par Pékin dans les dossiers de corruption impliquant de hauts responsables.

L’exclusion des deux hommes du Parti devra encore être confirmée lors d’une session plénière du Comité central. Leur exclusion de l’armée a, elle, déjà été décidée, tandis que les soupçons d’infractions pénales sont désormais transmis aux autorités de poursuite militaire.

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La décision intervient quelques jours avant le déplacement prévu de Xi Jinping aux États-Unis pour des discussions avec Donald Trump et à quelques semaines d’une réunion importante du Parti communiste consacrée à la gouvernance interne et à la discipline.