Tanguiéta: la mairie annonce le calendrier des entretiens pour le recrutement des agents spéciaux de la Police municipale

La mairie de Tanguiéta, dans le département de l’Atacora, a publié un communiqué officiel annonçant le déroulement des phases d’entretien pour les candidats retenus au test de recrutement des agents spéciaux de la Police municipale.

Selon le communiqué signé le 6 mai 2026 par Amadou Tinv, Secrétaire exécutif et Directeur des affaires administratives et financières, les entretiens se tiendront du 9 au 11 mai 2026 dans les différents arrondissements de la commune.

Calendrier des entretiens

Taïacou : samedi 9 mai à 9h

Tanongou : samedi 9 mai à 9h

Tanguiéta : samedi 9 mai à 9h

N’dahonta : dimanche 10 mai à 9h

Cotiakou : lundi 11 mai à 9h

Les candidats sont invités à se présenter à l’heure indiquée, munis d’une pièce d’identité valide. Le communiqué précise que cette annonce vaut convocation officielle pour les intéressés.

Ce recrutement s’inscrit dans la volonté de la mairie de renforcer la sécurité locale et d’améliorer la présence policière de proximité dans les arrondissements de Tanguiéta.