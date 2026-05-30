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Cotonou: Édouard Loko inaugure la Maison des Médias « Thomas Mègnassan » entièrement rénovée

​La Maison des Médias « Thomas Mègnassan » fait peau neuve et s’apprête à redevenir le carrefour de la presse béninoise.

Edouard Djogbénou
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Cotonou: Édouard Loko inaugure la Maison des Médias « Thomas Mègnassan » entièrement rénovée
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Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, les locaux rénovés ont été officiellement rouverts ce vendredi 29 mai 2026. La cérémonie de coupure du ruban a été présidée par le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Édouard Loko, entouré pour l’occasion des conseillers de l’institution, des responsables des organisations professionnelles et d’une forte délégation de journalistes.

​Cette métamorphose concrétise une promesse forte de la nouvelle mandature de la HAAC. En octobre 2025, lors d’une visite sur ce site alors marqué par la vétusté et l’abandon, Édouard Loko avait pris l’engagement de rendre aux professionnels des médias un cadre de travail digne et moderne. Quelques mois plus tard, le pari est tenu.

Présent à l’inauguration, Evariste Hodonou, président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (CNPA-Bénin), a chaleureusement salué le pragmatisme et le leadership du président de la HAAC, qui redonne ainsi un second souffle à un patrimoine sectoriel majeur.

Un appel à l’action et au dynamisme de la presse privée

​En prenant la parole, le président de l’autorité de régulation a insisté sur la dimension collective et symbolique de cette infrastructure. Édouard Loko a invité l’ensemble de la corporation à s’approprier les lieux et à en assurer une gestion rigoureuse, rappelant que cette bâtisse demeure avant tout la maison commune de tous les professionnels des médias.

Il a profité de cette tribune pour exprimer sa gratitude envers les plus hautes autorités de l’État qui ont rendu ce chantier possible grâce à l’allocation de l’aide publique à la presse privée, saluant la vision managériale de l’ancien président Patrice Talon et la continuité d’action assurée par l’actuel chef de l’État, Romuald Wadagni.

​Au-delà de la rénovation esthétique, l’enjeu réside désormais dans l’animation de cet espace. Le président de la HAAC a exhorté les associations faîtières à faire preuve de créativité en proposant des projets structurants et des formations utiles pour dynamiser le secteur, tout en assurant que l’institution poursuivra ses efforts pour doter les bureaux d’équipements technologiques de pointe.

La coupure du ruban a laissé place à une visite guidée des installations, permettant aux acteurs des médias de découvrir des salles de réunion et des espaces de travail totalement réaménagés, prêts à accueillir les futurs débats et grands rendez-vous du paysage médiatique national.

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