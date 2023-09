« Talon œuvre pour le bonheur des peuples en soutenant la démocratie au Niger », Karim da Silva

- Publicité-

A travers une conférence de presse, le doyen Karim Urbain da Silva s’est prononcé sur la situation au Niger, la position de Patrice Talon et de la CEDEAO et a invité le peuple béninois de se montrer solidaire de son président.

Dans une déclaration de presse ce week-end, le Président du Conseil des Sages et Cadres de la ville de Porto Novo s’est adressé au peuple béninois sur la crise politique au Niger. « Aujourd’hui je m’adresse à vous en tant que citoyen béninois, ami du progrès et soutien du Chef de l’Etat Patrice Talon dont la décision de suivre ses pairs au sein de la CEDEAO, est un acte de loyauté qu’il faut respecter, puisque le sacrifice lourd qu’il consent est l’expression même de son attachement à la démocratie« , a confié le patriarche.

Selon Karim da Silva, la CEDEAO a déclaré la guerre, non au Niger, mais aux usurpateurs du pouvoir à Niamey et, a dû mettre ce pays sous ambargo. Cette situation, rappelle le président des Sages de Porto-Novo, soulève tollé et réactions diverses qu’on observe en raison de l’accord de principe de notre président avec la volonté exprimée par la CEDEAO, de rétablir la démocratie au Niger.

« En effet, l’heure est au rassemblement de tous les béninois, du Nord comme du Sud, de l’ouest comme de l’est. Nous devons courageusement faire face à l’adversité et redorer l’image de notre nation, le Bénin, en même temps que celle de notre chef d’état« , a appelé Karim Urbain da Silva.

Dans sa déclaration de presse, le président du conseil des Sages et Cadres de la ville de Porto Novo estime que le devoir des béninois en ces temps difficile est de montrer leur solidarité envers les uns et les autres surtout envers les autorités.

A croire Karim Urbain da Silva, Talon œuvre pour le bonheur des peuples béninois et nigérien, en soutenant la démocratie dans le pays voisin.

Pour lui, nnotre chef d’état est un don de Dieu et nous devons nous montrer solidaire pour le soutenir en ces temps difficile. Le doyen a fini sa conférence dans un registre d’éloges au Chef de l’Etat en dressant un long tableau de ses réalisations à la tête du pays tout en mettant en garde contre toute tentative de coup d’état au Bénin.