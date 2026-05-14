Tahirys Dos Santos, joueur du FC Metz grièvement brûlé, signe un livre après l’incendie de Crans-Montana

Quatre mois après l’incendie de Crans-Montana qui l’a grièvement brûlé, le joueur du FC Metz Tahirys Dos Santos publie le 7 mai 2026 un récit de sa reconstruction. Intitulé Une seconde pour renaître et coécrit avec le journaliste Arnaud Ramsay, l’ouvrage paraît aux éditions Michel Lafon et revient sur le traumatisme subi, les séquelles physiques et le parcours de rétablissement du jeune footballeur, entendu en direct sur France Inter le 4 mai 2026.

Le projet éditorial est présenté comme le récit intime de son « difficile combat pour la reconstruction ». Au micro de La Grande Matinale, Dos Santos a expliqué qu’il s’investissait dans la promotion du livre tout en poursuivant sa convalescence. Le témoignage mêle souvenirs des heures qui ont suivi l’accident et descriptions des conséquences physiques et psychologiques de l’incendie.

Victime de brûlures étendues, il évoque des traces désormais visibles « sur mon corps, dans le dos, le visage, les mains » et précise souffrir encore « un peu » au niveau de la main. Il décrit aussi la lenteur et la dureté du processus de guérison : « J’ai mis du temps à m’en remettre, j’ai encore quelques séquelles », a-t-il déclaré, soulignant la persistance des douleurs malgré les traitements.

Témoignage du drame et premiers gestes

Lors de son intervention radiophonique, Tahirys Dos Santos a retracé brièvement les instants du drame, survenu lors des festivités du Nouvel An. Selon ses déclarations, il se trouvait « aux toilettes avec mon ami » lorsque la fumée s’est manifestée. Par instinct, il s’est rendu dans les toilettes des filles, a appelé une personne prénommée Coline et a pris la fuite avec d’autres présents.

Le joueur, qui a récemment signé son premier contrat professionnel avec le FC Metz, a également refusé l’étiquette de « héros » quand celle-ci lui a été attribuée par certains observateurs. « Ça me met un peu mal à l’aise, les vrais héros ce sont les pompiers, les infirmières, le staff médical, ceux qui ne sont pas vraiment dans la lumière. Moi, je n’ai pas fait grand-chose », a-t-il déclaré à l’antenne.

Sur le plan médical, il a décrit la gestion de la douleur comme une épreuve : « Tout était compliqué. Niveau douleur, ça faisait très mal… même avec les médicaments ». Dans son récit et ses interventions publiques, il place au premier plan l’importance du rétablissement personnel et le souci du sort de ses amis présents lors de l’incendie : « Le plus important c’était de me rétablir, de savoir si mes amis vont bien ».

Le livre Une seconde pour renaître, coécrit avec Arnaud Ramsay, paraîtra aux éditions Michel Lafon le 7 mai 2026 et sera au cœur de la promotion engagée par son auteur à la suite de son passage sur France Inter le 4 mai 2026.