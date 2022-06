Suspension de Sylvain Gbohouo par la Fifa : mécontent, Zokora Didier lance un appel aux autorités

Les réactions continuent d’affluer à propos de la suspension du gardien de but des Eléphants de la Côte d’Ivoire Sylvain Gbohouo par la FIFA. L’ancien milieu de terrain, Zokora Didier dans un message sur les réseaux sociaux a lancé un appel aux autorités Ivoiriennes ainsi qu’à la fédération Ivoirienne de Football.

Pour avoir été testé positif à la substance trimétazidine […] à la suite d’un match de qualification de la Coupe du monde Qatar 2022 joué le 16 novembre 2021, la Fédération internationale de football (Fifa) a suspendu le gardien de but ivoirien Sylvain Gbohouo pour une période de 18 mois. Selon le communiqué de la Fifa, le joueur a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’article 6 du Règlement antidopage de la Fifa, lu conjointement avec l’article 17 du Code disciplinaire de la Fifa.

Depuis l’annonce de cette sanction, les réactions ne cessent de se multiplier dans le rang des acteurs du monde sportif. Dans la foulée, l’ancien milieu de terrain Zokora Didier dit Maestro est sorti de son mustisme pour lancer un appel aux autorités Ivoiriennes.

»Il a été champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire, et finir comme ça sur cette fausse note là, pour moi, en tant que sportif, il ne mérite pas cela. Je voudrais dire à tous les joueurs ivoiriens, à tous les groupements d’intérêt, à la Fédération, au ministre Danho Paulin, au ministre Amichia, de pouvoir faire un effort afin que ce garçon puisse revenir sur les pelouses … C’est un appel pour qu’on puisse l’aider. Je l’ai appelé après cet épisode, on a longuement parlé, j’ai eu froid au coeur, mais je ne veux pas revenir dessus pour faire la polémique (…) ce que je peux dire en moment, c’est de faire en sorte pour que ce gamin puisse avoir une peine assez raisonnable … », a-t-il déclaré.

Pour rappel, quelques jours après la CAN 2021, Gbohouo Sylain avait donné sa version des faits tout en crachant son venin contre la Fédération ivoirienne de football. « Je suis un cabri mort. Je n’ai pas peur de couteau…Pour un simple comprimé que le médecin de ma sélection m’a prescrit, je suis seul et abandonné aujourd’hui… Cela fait 3 mois que je n’ai pas de salaire de mon club … Je suis tout seul et j’essaie de rentrer par ci et par là pour trouver une solution à ce problème dans lequel m’a mis le médecin de la sélection« , avait lancé le gardien de but.