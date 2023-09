Suspect 95: mariage officiel du rappeur ivoirien avec Charline Fret (Images)

Le rappeur ivoirien Suspect 95 s’est officiellement marié avec sa fiancée et manager Charline Fret en France. L’information a été confirmée par le rappeur lui-même à travers une vidéo sur sa page Facebook.

Suspect quitte officiellement le rang des célibataires. Deux ans après le décès de sa femme, le rappeur ivoirien a trouvé l’amour dans les bras d’une femme avec qui il vient de se marier officiellement.

Dans la vidéo qui a ému les fans du rappeur, on peut voir Suspect 95, de son vrai nom Guy Ange Emmanuel, vêtu d’un élégant costume, tenant tendrement la main de sa nouvelle épouse. Le couple, rayonnant de bonheur, a présenté fièrement leurs alliances au début de la vidéo avant de se diriger vers un véhicule en marche qui les attendait pour ce qui semblait être le début d’une nouvelle aventure ensemble.

Dans la légende de la vidéo, Suspect 95 a écrit : « Désormais Mr et Mme Gui. Merci pour vos bénédictions. » Cette simple déclaration en dit long sur la joie et la gratitude qui remplissent le cœur du couple en cette journée spéciale.

Les fans et les amis du rappeur ont rapidement inondé la publication de félicitations et de vœux chaleureux, exprimant leur bonheur pour ce nouveau chapitre de la vie de Suspect 95. Cette nouvelle a également suscité l’enthousiasme sur les réseaux sociaux, où les internautes ont partagé leur joie et leurs félicitations.

