Surcharge et camions hors gabarit: le gouvernement béninois annonce une répression systématique

Dans un communiqué conjoint rendu public le 20 février 2026, le Ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement durable et le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ont rappelé que ces pratiques sont formellement interdites et qu’une application rigoureuse de la réglementation sera désormais assurée par les services compétents.



Les autorités s’appuient sur les dispositions du décret n° 2011-713 du 21 octobre 2011, qui fixe les conditions de chargement des véhicules et établit les sanctions applicables en cas d’infraction. Conformément à l’article 12 de ce texte, les contrevenants s’exposent à des amendes, à la mise en fourrière de leur véhicule et, en cas de récidive, à des poursuites judiciaires.



Cette annonce intervient après une recrudescence des cas de surcharge et de circulation de camions hors normes malgré plusieurs campagnes de sensibilisation menées entre juillet et octobre 2025 par l’Agence nationale des Transports terrestres (ANaTT), en collaboration avec le Centre national de la Sécurité routière (CNSR) et la Police républicaine.