Sur quelles chaînes voir San Pedro – USM Alger Coupe de la CAF J5

Dimanche 8 février 2026, le Stade Laurent Pokou accueillera la confrontation entre le FC San Pedro et l’USM Alger, comptant pour la 5e journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération. Le rendez-vous est fixé à 16h00 GMT pour cette affiche qui s’annonce déterminante pour le classement du groupe.

Le club ivoirien arrive au match avec seulement trois points glanés lors des quatre premières rencontres et n’a désormais plus de chances de poursuivre l’aventure dans la compétition : son élimination est actée avant même cette dernière série de rencontres.

À l’opposé, les Algériens occupent la tête du groupe avec dix unités et se déplacent en Côte d’Ivoire déjà assurés d’un ticket pour les quarts de finale. Obtenir les trois points ce dimanche confirmerait définitivement leur première place au classement.

Diffusion télévisée

La rencontre sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes : BeIN SPORTS 3, Canal+ Sport Afrique ainsi que RTI 1 permettront aux téléspectateurs de suivre le match en live.