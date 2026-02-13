Sur quelle chaîne suivre Pise – AC Milan (Série A J25) en direct

La 25e journée de Serie A propose ce soir un duel entre Pise et l’AC Milan, programmé à 19h45 à l’Arena Garibaldi. Les deux équipes se retrouvent dans un contexte très différent qui promet un affrontement animé sur la pelouse pisane.

La 25e journée de Serie A propose ce soir un duel entre Pise et l’AC Milan, programmé à 19h45 à l’Arena Garibaldi. Les deux équipes se retrouvent dans un contexte très différent qui promet un affrontement animé sur la pelouse pisane.

Les Rossoneri occupent actuellement la deuxième place du championnat et viennent chercher des points précieux pour rester dans la lutte pour le scudetto. En face, Pise pointe à la 19e position et joue chaque rencontre comme une finale afin d’échapper à la zone de relégation.

Sur le papier comme dans l’ambiance, la rencontre devrait être disputée : l’enjeu diffère selon les camps, mais la volonté de gagner est commune, ce qui laisse présager une confrontation intense et engagée.

Publicité

Diffusion et options pour suivre la rencontre

Pour ceux qui souhaitent regarder la rencontre en direct, plusieurs diffuseurs détiennent les droits de la confrontation : DAZN TV, Super Sport, New World TV, beIN Sports, Canal live, Canal+ et Sky Sports. Selon votre pays et votre bouquet TV, l’accès pourra se faire via une chaîne linéaire ou une plateforme de streaming associée au diffuseur.

Il est recommandé de vérifier à l’avance la disponibilité du match sur votre opérateur habituel — certaines chaînes exigent un abonnement spécifique ou un module complémentaire pour les compétitions italiennes. Les replays et extraits devraient également être disponibles peu de temps après le coup de sifflet final sur les services à la demande des diffuseurs.