Sur NCI, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire insulte l’intelligence des peuples africains

Invité sur le plateau d’une télévision ivoirienne, Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, s’est invité dans le débat des manifestations hostiles à la présence française en Afrique. Comme ses pairs Français, le diplomate n’a pas été déférent dans le mépris habituel qu’ils ont à traiter les peuples africains.

Depuis plusieurs années, les jeunes du Continent s’en prennent aux symboles de la présence française en Afrique. Le pays d’Emmanuel Macron est de plus en plus critiqué par une grande partie de la jeunesse qui aspire à un continent nouveau, après 60 ans d’indépendances où l’ex colonisateur est toujours demeuré aux commandes des pays colonisés. Si certains dirigeants français ont conscience de l’enjeu et de la légitimité de ce sentiment de justice qui anime cette jeunesse, d’autres par contre sont encore myope.

C’est le cas de l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, qui se prononçant sur les manifestations qui ont bloqué durant plusieurs jours un convoi militaire français au Burkina Faso comme celles en soutien au gouvernement malien à Bamako, a été très arrogant dans ses propos. Pour le diplomate français, les manifestants qui ont rassemblés des milliers de personnes ont été une manipulation pour discréditer les efforts faits par la France.

« Vous savez, avec 1.000 ou 2.000 francs CFA [trois euros, ndlr], on peut faire beaucoup… il suffit parfois d’un sandwich ou d’un Coca-Cola et vous avez 2.000 manifestants dans la rue », a déclaré Jean-Christophe Belliard, sur la télévision ivoirienne NCI dimanche 20 février 2020. « Il y a très probablement une instrumentalisation » derrière ces sorties massives et le plus souvent hostiles à la politique française observées dans ces pays du Sahel. « La manipulation fait partie aujourd’hui des relations internationales », a-t-il soutenu.

Prétendre que ces manifestations qui se généralisent en Afrique, même en Europe, sont faits, juste parce qu’on aurait distribué du pain et du coca sont des propos aussi méprisants qu’injurieux. Et venant d’un diplomate Français sur un plateau de télévision en Afrique révèle la grandeur de la condescendance de ce peuple envers l’intelligence des peuples africains.

Réaction de Mr Jean-Christophe Belliard, Ambassadeur de la France en côte d'Ivoire, suite aux manifestations anti françaises dans les régions d'Afrique, en particulier le #BurkinaFaso 🇧🇫 et le #Mali 🇲🇱.

Une véritable insulte à la dignité de ces peuples patriotes.#FranceDégage🇫🇷 pic.twitter.com/CQGslWRZk3 — Christ_essis (@Christ_essis) February 21, 2022

Dans une partie de l’Afrique francophone, on assiste à une montée du sentiment anti-français. Ce sentiment a été exacerbé par les derniers développements du terrorisme au Sahel. Si le djihadisme a pris le dessus sur le continent, c’est en effet principalement à cause de l’intervention militaire de Nicolas Sarközy contre Mouammar Kadhafi, en Libye, en 2011. Elle est la cause de l’actuelle instabilité régionale et les Occidentaux, la France en tête, en sont responsables.