Sur invitation de Joe Biden, Xi Jinping se rendra aux États-Unis du 14 au 17 novembre

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a annoncé vendredi qu’à l’invitation du président américain Joe Biden, le président Xi Jinping se rendrait à San Francisco du 14 au 17 novembre pour un sommet Chine-Etats-Unis et la 30e réunion des dirigeants économiques de l’APEC.

« À l’invitation du président américain Joe Biden, le président Xi Jinping se rendra à San Francisco (États-Unis) du 14 au 17 novembre, où il rencontrera le président américain. Il est également invité à participer à la 30e réunion informelle des dirigeants des pays de l’ASEAN », – a déclaré dans un communiqué publié sur site ministère chinois des affaires étrangères.

Le président chinois Xi Jinping avait déclaré en octobre dernier que la Chine était prête à coopérer avec les Etats-Unis si les deux pays géraient leurs différences et travaillaient ensemble pour répondre aux défis internationaux. Selon Xi Jinping, des relations bilatérales plus stables devraient se fonder sur les principes du « respect mutuel, de la coexistence pacifique et d’une coopération gagnant-gagnant.

Lors de sa récente visite à Washington, le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a clairement indiqué que la Chine était prête à rétablir ces canaux de communication. La reprise de ces canaux, que la Chine a suspendu en 2022 pour protester contre la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taiwan, est l’une des principales priorités de la maison Blanche.