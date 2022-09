Supposé retrait de l’organisation de la CAN 2025: la Guinée tape du poing sur la table

La Guinée est montée au créneau pour démentir les folles rumeurs faisant état d’un probable retrait de l’organisation de la CAN 2025 au Syli national. Le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football (Conor), Mariama Sy a dénoncé un complot fomenté de l’intérieur.

C’est la rumeur qui agite la Guinée depuis la semaine dernière. Alors qu’une délégation de la CAF est dans le pays pour rassurer les autorités locales de ce que le Syli national demeure la sélection hôte du tournoi africain, un document de l’instance africaine révélé par le journaliste nigérian de BBC, Osasu Obayiuwana, affirme le contraire. Selon la note publiée par le journaliste, crédible pour ses infos, le comité exécutif de la CAF a pris la décision de retirer l’organisation de la compétition à la Guinée depuis le 3 juillet.

Face à cette nouvelle bombe, la Guinée est montée au créneau pour siffler la fin de la récréation. Présidente du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football (Conor), Mariama Sy a dénoncé un complot fomenté de l’intérieur. «Je confirme que c’est une folle rumeur (…). Je vous signale que la Fédération guinéenne de football est la porte d’entrée de toutes les informations qui viennent de la CAF. Toutes les informations qui viennent passent par nous. Nous sommes connectés 24H/24 avec la FIFA et la CAF. S’il y a un courrier qui arrive en Guinée, ça vient officiellement à travers nous», a d’abord affirmé la dirigeante.

«La délégation de la CAF a été reçue par la COCAN où un message a été passé. Le chef de la délégation a dit qu’ils ne sont pas venus pour retirer la CAN à la Guinée. Ils sont venus se rassurer que les choses sont en train d’aller dans le bon sens. (…) C’est de l’intox qui vient de notre propre pays et c’est ce qui me choque. Comment des Guinéens aujourd’hui peuvent vouloir boycotter l’organisation de la CAN 2025, qui va être aujourd’hui le levier de la croissance de notre pays, du développement avec tout ce qui va être fait ?», a ajouté la présidente du Conor, visiblement outrée.

Mariama Sy estime que la Guinée s’est donné les moyens de rassurer la CAF ces derniers jours. «C’est vrai que la Guinée depuis 2014 (date de l’attribution, ndlr) n’a pas fait grand-chose. L’ancien régime n’en a pas fait une priorité. Donc la CAF a tout à fait raison de s’inquiéter. Mais, depuis le 5 septembre justement, sous la houlette du ministre des Sports, qui en a fait son cheval de bataille, l’engagement de son président et du gouvernement qui est fortement impliqué, on a fait des choses extraordinaires. Les entreprises ont été choisies, les contrats ont été signés», a rappelé la dirigeante.

La CAN 2025 élevée au rang « d’intérêt national et prioritaire«

La semaine dernière, le président guinéen Mamadi Doumbouya a annoncé que la CAN 2025 a été élevée au rang « d’intérêt national et prioritaire«. Une enveloppe budgétaire supplémentaire a même été allouée au ministère de la Jeunesse et des Sports pour préparer au mieux la compétition.

«Le défi qui nous attend aujourd’hui, à partir du moment où, on a fait une priorité nationale ce projet, cela veut dire que tous les moyens de la nation seront mis à disposition pour relever le défi, pour réussir ce grand challenge», a rappelé en parallèle le ministre Lansana Béa Diallo. «Aujourd’hui on est une équipe qui marche, on est une équipe qui avance. Et on a aujourd’hui tout le soutien du gouvernement pour relever le défi.»

Suffisant pour faire taire les rumeurs, alors que des doutes sur la livraison à temps des infrastructures sportives devant abriter la compétition planent toujours sur le pays du Syli national? Wait and see…….