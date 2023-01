Supposé alliance entre LD et BR pour le contrôle du perchoir de l’AN: Bertin Koovi clarifie

Connu pour ses positions controversées, Bertin Koovi clarifie l’une de ses boutades sur les réseaux sociaux où il trouve le Bloc Républicain au perchoir de l’assemblée nationale grâce à une alliance avec le parti « Les Démocrates ».

Pour le contrôle du bureau de l’assemblée nationale, le président de l’alliance Iroko, Bertin Koovi peut bien envisager une alliance entre les partis Bloc Républicain et les démocrates. L’idée émise sur les réseaux sociaux par l’ex commandant en chef de la résistance a suscité de vives commentaires.

Dans une publication sur sa Page Facebook, le promoteur de l’économie fondamentale clarifie l’idée qui selon lui n’est pas des responsables du parti Bloc Républicain mais de sa personne. « C’est moi qui ai émis l’idée de tractations de LD et BR pour le contrôle du bureau du parlement. Je vous dis qu’il n’en est rien. Ce n’est pas sur réseaux sociaux qu’on fait accord politique« , a clarifié Dr Koovi.

Il reste néanmoins attacher à l’idée que le président du parlement doit venir du Bloc Républicain. Mais précise-t-il, c’est le président Patrice Talon qui doit en décider. « C’est par fidélité pour lui que le Bloc Républicain ne va pas donner corps à ma réflexion politique« , a indiqué Bertin Koovi.

Pour Bertin Koovi, le président Patrice Talon sait que c’est dans l’intérêt du Benin et de l’unité nationale que le président du parlement soit du nord et du Borgou Alibori, mais surtout du Bloc Républicain. « Toute autre considération va affaiblir le Bloc Républicain auprès de sa base et là c’est le président Patrice Talon qui sera affaibli« , a expliqué l’ex candidat à la présidentielle de 2016.

Selon Bertin Koovi, Les Démocrates sont bien en droit de vouloir une alliance pour que le BR soit à la tête du parlement ensemble avec UPR. « Je l’ai bien imaginé, je l’ai bien voulu pour le bien du Bloc Républicain. Mais le Bloc Républicain s’en remet à la sagesse du président Patrice Talon« , a -t-il écrit sur son mur.

Même si Bertin Koovi respecte le pouvoir discrétionnaire pour décider de qui sera dans le bureau de l’assemblée nationale, il estime que le président Patrice Talon montrera qu’il est le père des deux Blocs politiques en tenant compte que la gestion d’aujourd’hui va décider de l’avenir et de l’union des deux partis politiques.