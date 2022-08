Supercoupe d’Europe: le Real Madrid rejoint le Barça et l’AC Milan

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe après sa victoire face à l’Eintracht Francfort (2-0) mercredi soir, le Real Madrid a rejoint le Barça et l’AC Milan avec cinq trophées remportés dans cette compétition.

Auteur de six trophées sur l’année civile 2022, le Real Madrid a réalisé mercredi soir le fameux septuplé. Les madrilènes ont en effet remporté la Supercoupe d’Europe après leur victoire face à l’Eintracht Francfort (2-0) à Helsinki en Finlande. Un exploit des Merengues qui possèdent désormais cinq couronnes dans cette compétition.

De quoi leur permettre de s’asseoir à la même table que le Barça et l’AC Milan. Les deux mastodontes sont en effet à cinq Supercoupe d’Europe. Selon Mundo Deportivo, Madrid a déjà remporté la Supercoupe d’Europe en 2002, 2014, 2016, 2017 et 2022. Milan l’a remportée en 1989, 1990, 1994, 2003 et 2007. Barcelone l’a remportée en 1992, 1997, 2008, 2011 et 2015.

Carlo Ancelotti, entraineur le plus titré

Madrid a remporté le sacre sur des buts de David Alaba et Karim Benzema. Le premier a ouvert le score à la demi-heure sur une passe décisive de Casemiro. Et le second a scellé la victoire des siens en profitant d’une offrande de Vinicius Junior pour aller de son but. Une copie presque parfaite des Merengues qui permettent à leur entraineur de s’enfoncer un peu plus dans la légende. En effet, avec cette nouvelle récompense, Carlo Ancelotti devient le technicien le plus titré de l’histoire de la compétition avec quatre titres, devant notamment le manager de Manchester City, Pep Guardiola.