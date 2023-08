Supercoupe d’Europe: « C’est aussi un peu mon trophée », Mahrez après le sacre de Man City

Ancien joueur de Manchester City, Riyad Mahrez a félicité les Skyblues qui ont remporté mercredi leur première Supercoupe d’Europe après leur victoire face à Séville.

Manchester City a décroché mercredi son premier titre de la saison. Les Skyblues ont remporté la Supercoupe d’Europe après leur victoire face à Séville, mercredi. Opposés aux Andalous dans un match disputé à Athènes, les Cityzens se sont imposés aux tirs au but.

Menés au score sur une réalisation du marocain En Nesyri et malmenés pendant plus d’une heure malgré leur domination, les hommes de Pep Guardiola ont finalement réussi à égaliser…par l’intermédiaire du jeune Cole Palmer. Avant de l’emporter lors de l’épreuve des nerfs, avec 5 tentatives réussies contre 4 pour les Andalous.

Une belle réalisation des Anglais qui s’offrent leur quatrième sacre de cette année civile 2023. Et plus encore, leur premier titre de leur histoire dans cette compétition de l’UEFA. De quoi leur valoir les félicitations d’un certain Riyad Mahrez. Ancien joueur de Manchester City entre 2018 et 2023, l’attaquant algérien a été transféré cet été à Al Ahli en Arabie Saoudite.

Sur ses réseaux sociaux, le capitaine des Fennecs a laissé un message de félicitation à ses anciens partenaires cityzens. « Félicitations les gars d’avoir fait encore plus d’histoire », a-t-il posté sur son compte Twitter avant de faire une petite blague. « C’est aussi un peu mon trophée ?», a-t-il ajouté.

Congrats guys on making even more history 🩵 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 16, 2023

